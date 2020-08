Better World Summit umožnil pohled do digitální budoucnosti

Pandemie koronaviru Covid-19 změnila způsob, jakým žijeme i pracujeme, a zasadila těžkou ránu světové ekonomice. Ze dne na den vystoupilo do popředí odvětví telekomunikací, jehož nepostradatelnost jsme si nikdy neuvědomili tak reálně, jako v posledních měsících. Miliony lidí mohly díky stabilnímu síťovému připojení přesunout svou práci do svých domovů, zůstat v kontaktu s rodinami i blízkými, aniž by ohrozili své či jejich zdraví. Odvětví ICT ovšem pomáhá na více frontách, než je na první pohled zřejmé a jeho role v našich životech bude v tomto post-pandemickém světe více než klíčová. Na současný přínos a budoucnost odvětví telekomunikací se zaměřil čtyřdenní Better World Summit, během nějž promluvili vedoucí představitelé světových společností zejména o nutnosti vzájemně spolupracovat napříč kulturami, odvětvími i politickými a soukromými sférami. Právě spolupráce je totiž stěžejní, pokud chceme jako digitální společnost globálně prosperovat.

"Better World" pro všechny

Na školní rok 2020 bude řada školáků vzpomínat jako na velké "domácí prázdniny". Začátkem jara uzavřela pandemie Covid-19 školy pro více než jednu miliardu dětí a dospívajících napříč kontinenty. Velká část z nich zejména v rozvinutých zemích mohla díky internetovému připojení pokračovat ve výuce virtuálně. Na světě je ale stále přibližně 50 % populace bez přístupu k síti a děti v těchto komunitách nemají přístup ke vzdělání. Stejně jako vzdělání je v těchto oblastech nedostupná i kvalitní lékařská diagnostika a péče. A zatímco 90 milionů lidí v západních zemích a technologicky pokročilé Asii již využívá připojení k sítím páté generace (5G), pro miliardy lidí zůstává digitální svět vzdálený. "Zodpovědností každého z nás je zajistit, aby nikdo nezůstal vyčleněn," prohlásil na summitu pořádaném společností Huawei Mario Maniewicz, ředitel radiokomunikačního úřadu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Téma začlenění rezonovalo mezi mluvčími bez ohledu na zemi původu či pozici a zejména současná pandemie vyzvedla jeho důležitost.

"Lepší svět", jak jej summit vykreslil tisícům diváků, kteří mu příznačně přihlíželi online ze svých domovů, nezná hranice. V tomto světě mají technologická řešení pozitivní dopad na naše komunity, umožňují osobní růst, vzdělávání a přináší nejen nové pracovní příležitosti, ale zásadně zjednodušují život a zvyšují jeho kvalitu. Chytrá řešení pomáhají snižovat emise, využívat zdroje lépe a efektivněji, šetřit čas, síly i finance. Zároveň slouží jako záchranná síť ve chvíli, kdy se lidstvo potýká s těžkostmi, ať již na lokální, či globální úrovni. Investice do digitální infrastruktury je tak investicí do budoucnosti, jež jde lepšímu světu naproti. Zároveň se ale jeví jako klíčová v době pandemie, která vykolejila společnost natolik, že návrat do starých kolejí již není reálný.

Život v "novém normálu"

Ochranná opatření implementovaná tváří v tvář pandemii vládami po celém světě se stala katalyzátorem inovativní proměny. Téměř přes noc se průmysl, velké i malé společnosti, stejně tak jako samotné vlády musely naučit fungovat jinak. Digitální připojení se stalo jedním z mála nepřetržených pout s normálním životem a dle slov Johna Giustiho z organizace GSMA jeho využití zaznamenalo nebývalý nárůst - v některých regionech dokonce až o 100 %. V mnohých oblastech operátoři z vlastní iniciativy posílili datové toky a díky úzké spolupráci s jednotlivými vládami mohli zajistit kvalitní a stabilní připojení i přes skokově zvýšenou poptávku.

Po prvotním chaosu si však řada lidí na nové uspořádání zvykla a home office se stal novým standardem. Derek O'Halloran, který se v rámci Světového ekonomického fóra zaměřuje na vytváření podoby digitální ekonomiky, zmínil celosvětový nárůst využívání platforem k virtuální spolupráci o 600 %. O dalších 300 % narostlo využívání komunikačních aplikací. Samotné společnosti zaznamenaly v průměru o 10 % vyšší efektivitu práce díky přesunu pracovníků na home office. Pozitivně tuto změnu vnímají i zaměstnanci, tři čtvrtiny by se k předchozímu pracovnímu modelu z kanceláře již vracet nechtěly.

S koncem pandemie, který je zatím v nedohlednu, se tak setkáváme s příchodem tzv. Nového mormálu, ve kterém se digitální připojení stává nejen nepostradatelnou, ale bez nadsázky životně důležitou komoditou. S nárůstem poptávky po síťových službách roste vytížení datových sítí, jehož růst se nyní bude dle předpokladů již pouze zvyšovat. Společnosti, které se nebudou schopny adaptovat na fungování v digitálním prostředí, budou čelit zániku, a naopak ty, které půjdou digitalizaci naproti a osvojí si nové technologie, zásadně zvýší své šance na úspěch. Toto ovšem platí nejen o podnikovém sektoru, týká se to celé naší společnosti, přičemž rozhodovací tíha spočívá v této chvíli především na ramenou jednotlivých vlád.

Skrze technologie k ekonomickému oživení

Pandemická krize tvrdě zasáhla světové ekonomiky, zpomalila růst a spolu s ní zanikly statisíce pracovních míst. Vlády po celém světě investují masivní částky na záchranu přetížených zdravotnických systémů či do podpory nezaměstnaných. Miliardy dolarů by však měly investovat právě do digitalizace a budování síťové infrastruktury. Alexander Rabe z německé Asociace internetového průmyslu ECO demonstroval fiskální balíček německé vlády v objemu 130 miliard eur. Ten má ambici zachránit pracovní místa a pomoci nastartovat německou ekonomiku. Celých 20 miliard z dané sumy je určeno projektům spojeným s digitalizací. Jedním z nich je i pokrytí celé země sítěmi 5G do roku 2025 a vedle investic do nové infrastruktury se německá vláda rozhodla finančně podpořit i odvětví umělé inteligence či kvantového computingu.

O důležitosti 5G sítí opakovaně informuje i Evropská komise, která zdůrazňuje, že sítě páté generace jsou základním pilířem revitalizace ekonomiky. Toto potvrzuje i Rabe, dle nějž se digitalizace v následujících pěti letech stane nejdůležitější hybnou silou ekonomiky v Německu a podobný osud predikuje do budoucna pro celou Evropu. Luc Hindrycxx zastupující Evropskou asociaci kompetitivních komunikací (ECTA) v tomto ohledu upozornil na důležitost konkurence a diverzifikace produktů napříč všemi sektory ekonomiky. Zdůraznil, že v současné době je klíčem k ozdravení ekonomiky inovace, a je to právě konkurenční prostředí, v jehož rámci mají dodavatelé technologií skutečnou motivaci neustále inovovat. Radovat se z toho může pak především zákazník, jemuž jsou nabízeny nižší ceny a zvyšována kvalita života.

Abychom však měli šanci potenciálu digitalizace plně využít, je nutné v cestě k tomuto cíli postupovat společně. K tomuto vyzvala nejen členka představenstva společnosti Huawei Catherine Chen, ale i jihoafrická ministryně pro komunikaci a digitální technologie Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams, či Derek O'Halloran a jeho kolegové ze Světového ekonomického fóra. Účastníci summitu tak apelují nejen na vlády, ale i zástupce průmyslů či privátních společností, aby se v této nejisté době semkli a táhli za jeden provaz. Lepší svět pro celé lidstvo je nadosah, jen ho musíme opravdu chtít.