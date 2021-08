Bez rychlého spuštění kurzarbeitu hrozí turismu další kolaps

Pokud vláda podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) pro podnikatele v cestovním ruchu rychle nespustí program kurzarbeit na udržení stávajících zaměstnanců, oboru v následujících měsících hrozí další kolaps. Pomoc by měla směřovat minimálně do nejvíce zasažených regionů. Nejhorší situaci čelí velká města. Už tak těžký stav ve službách zhorší navíc rozhodnutí vlády, že od září nebudou mít lidé ze zdravotního pojištění hrazené preventivní testy na koronavirus. AHR to v pondělí uvedla v tiskové zprávě.

Hotely ve velkých městech podle AHR dlouhodobě dosahují průměrné obsazenosti do 20 procent. Nejhůře je na tom Praha, kde v červnu a červenci obsazenost činila 18 procent. Čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely v Praze za letošní první pololetí podle AHR měly obsazenost 9,9 procenta, loni přitom dosáhla 26 procent. Před pandemií koronaviru se v tomto období pohybovala na úrovni 75 procent.

Tržby na disponibilní pokoj a noc klesly na 5,42 eura (asi 138 Kč), což je podle AHR dosud zcela nejnižší hodnota. Některé hotely v Praze, ale i v jiných městech zůstávají z těchto důvodů stále uzavřeny, uvedla dále asociace.

Restaurace podle AHR za prvních šest měsíců letošního roku evidují 60procentní výpadek tržeb. Opět jsou na tom nejhůře gastronomické podniky ve městech, včetně Prahy. Chybějí turisté, ale také stále mnoho zaměstnanců pracuje z domu, což má podle AHR negativní dopad na polední provoz restaurací.

Ubytovací provozy, které se nacházejí v lokalitách tradičně v letních měsících vytíženými domácími turisty, hlásí obsazenost v průměru na 60 procentech. Od září očekávají propady, odhadují je na 30 až 40 procent.

V oblíbených destinacích se ale podnikatelé potýkají s nedostatkem pracovníků. Pandemie podle AHR způsobila, že cestovní ruch a pohostinství se staly rizikovými obory.

Cestovní ruch má podle prezidenta AHR Václava Stárka velký potenciál pro rozvoj životní úrovně obyvatel. Do veřejných rozpočtů přinášel podle něj až 41 korun z každé stokoruny, utracené turistou. "Pokud vláda bude nadále ignorovat jakoukoliv účinnou pomoc podnikatelům v oboru, hrozí cestovnímu ruchu v následujících měsících další kolaps," řekl. Dále podle něj není možné jakkoliv omezovat zaměstnávání agenturních pracovníků, bez kterých se v sezoně tam, kde ještě jsou turisté, nedá zajistit kvalitní služba.

Z nedávného průzkumu společnosti Data Servis - informace podle Stárka vyplynulo, že až 57 procent hostů už nyní vidí v povinnosti mít pro využití služeb negativní test zásadní bariéru. "Pokud by měly být laboratorní testy hrazeny samoplátci, pak se motivace českých zákazníků ještě sníží. Povinnost být testován před využitím některých služeb ukládá stát, tudíž by neměl finanční zátěž s touto povinností spojenou přenášet na občany," uvedla AHR. Lidé mohou nyní podstoupit na náklady pojišťoven dva PCR testy za měsíc a antigenní test jednou za sedm dní.