Bezpečnější platby kartou? V sobotu mohou nastat problémy

Od sobotu vstupuje v platnost nová evropská směrnice zvyšující bezpečnost bezkontaktních a internetových plateb. Česká národní banka varovala, že problémy mohou mít lidé při platbě kartou do 500 Kč v kamenných obchodech. Obchodníci se obávají, že silnější ověřování při platbě bude znamenat alespoň v první fázi pro internetové obchody komplikace. Banky ale při internetových platbách větší změny nečekají.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití. Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.

U plateb v kamenných obchodech se zavádí počítadla na sčítání po sobě jdoucích transakcí bez ověření, kterých může být maximálně pět. Poté se musí uživatel ověřit. Na počátku se může stát, že zákazník může narazit na terminál, který jeho platbu bez PIN zamítne.

Kvůli novým pravidlům mohou podle ČNB platební terminály zamítat některé bezkontaktní platby kartami do 500 korun bez informace o důvodu zamítnutí. V takovém případě lze platbu provést vložením karty do terminálu a zadáním PIN. Důvodem je skutečnost, že některé platební terminály nemusí být na nová pravidla připraveny.

Banky, které v ČR vydávají karty svým klientům, tvrdí, že jsou na novou povinnost pro přísnější ověřování platebních karet plně připraveny.

Varování ČNB se týká jen fyzických platebních karet, bez komplikací bude možné podle centrální banky bezkontaktní platbu provést kartou nahranou v mobilním telefonu či jiném zařízení.