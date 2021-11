Bitcoin klesá, investoři kvůli nové mutaci koronaviru preferují bezpečná aktiva

Bitcoin v pátek propadl téměř o osm procent. Investoři po zprávě o nové mutaci koronaviru, která byla detekována v Jihoafrické republice, preferují bezpečná aktiva, tedy dluhopisy, japonský jen a americký dolar.

Podle údajů na specializovaném webu CoinDesk cena bitcoinu sestoupila až na 54 447 dolarů. Krátce po 11.30 SEČ se bitcoin prodával zhruba za 54 749,83 dolaru za posledních 24 hodin tak ztrácel necelých šest procent. Vzhledem k maximu v blízkosti 69 tisíc dolarů z 11. listopadu bitcoin ztrácí přes dvacet procent.

Klesají i ostatní kryptoměny, ethereum kolem 11.45 SEČ odepisovalo za posledních 24 hodin zhruba 6,8 procenta na 4075,29 dolaru. Dříve propadlo o více než 11 procent.

Verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty. Řada zemí, včetně evropských, už reaguje zákazem letů z oblasti.

"Šíření (této mutace), zejména do dalších zemí, by mohlo dále oslabit apetit investorů," uvedl Juja Hasegawa ze společnosti Bitbank. "Růst bitcoinu bude pravděpodobně omezený a trh by se měl připravit na další ztráty," dodal.

K předchozímu růstu této kryptoměny přispěla mimo jiné skutečnost, že ji začínají ve větší míře akceptovat velcí investoři. Mnozí z nich si od bitcoinu slibují ochranu před inflací. Hodnota bitcoinu však značně kolísá. To vyvolává otázku, zda je kryptoměna vhodná jako stabilní uchovatel hodnoty, napsala agentura Reuters.