Bitcoin od ruské invaze na Ukrajinu zpevnil zhruba o 13 procent

Nejznámější kryptoměna bitcoin od začátku ruské invaze na Ukrajinu zpevnila asi o 13 procent. Přispívají k tomu Rusové i Ukrajinci, kteří své peníze vkládají do anonymních a decentralizovaných kryptoměn, uvedla v úterý agentura Reuters. Denní objemy obchodů s bitcoiny nakupovanými za rubly od minulého čtvrtka vzrostly proti předchozímu dni o 259 procent na 1,3 miliardy rublů (přes 291 milionů korun).

Na Ukrajině kryptoměnová burza Kuna zaznamenala více než trojnásobný nárůst denního objemu obchodů na 150 milionů hřiven (113,8 milionu korun). V důsledku války a západních sankcí se objevil trend, kdy se bitcoin používá k převodu hodnoty, uvedla Bea O'Carrollová, která vede firmu Radkl investující do kryptoaktiv.

"V podstatě je opravdu zajímavé mít měnu, která není kontrolována vládou a není ovlivněna mimořádnými opatřeními," poznamenala. Připomněla také, že prostřednictvím kryptoměn se lidé snaží dostat hodnotu do napadené země, a pomoci tak Ukrajincům.

Za pět dní od ruské invaze na Ukrajinu americký akciový index S&P 500 posílil přibližně o dvě procenta. Zlato, což je aktivum považované za takzvaný bezpečný přístav v dobách nejistoty, je převážně beze změny. V den invaze cena zlata vzrostla o více než tři procenta

V úterý kolem 11.30 SEČ bitcoin podle údajů specializovaného webu CoinDesk posiloval o 12,7 procenta zhruba na 43 107 dolarů.

"Bitcoin by mohl být potenciálně bezpečným útočištěm pro ruské oligarchy, kteří se vyhýbají sankcím, protože sítě bitcoin a kryptoměnových transakcí se nedotkne žádná cenzura," uvedla analytička společnosti Swissquote. "Kryptoměny by mohly fungovat jako pevný uchovatel hodnoty pro velkou část majetku, který nemusí být likvidní," dodala.

Skutečnost, že držení kryptoměn nabídne cestu, jak obejít sankce, by mohla být pro jejich příznivce dvousečná. "Mohlo by to vést k regulacím ze strany zemí NATO proti používání kryptoměn," uvedla analytička Katie Talatiová ze společnosti Arca, která spravuje digitální aktiva. "Na druhou stranou by mohlo dojít k širšímu přijetí (kryptoměn) v místech s geopolitickými nepokoji," dodala.

K darům v kryptoměnách na twitteru vyzval ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov, který je zároveň i ministrem pro digitální transformaci. "Postavte se na stranu ukrajinského lidu. Nyní přijímáme dary v kryptoměnách," napsal na sociální síti. Zveřejnil zároveň adresy peněženek pro kryptoměny bitcoin, ethereum a tether.

Podle společnosti Elliptic, která se zabývá analýzou blockchainu, vláda a ukrajinské nevládní organizace po výzvách vybraly v kryptoměnách přes 22 milionů dolarů (více než 491 milionů korun).

Názory na to, zda se bitcoin může v širším měřítku stát oním bezpečným přístavem, tedy formou digitálního zlata, se ale různí. Zach Friedman ze společnosti Secure Digital Markets má za to, že zisky bitcoinu po invazi Ruska na Ukrajinu pomáhají prosadit "narativ toho, že bitcoin v neklidných dobách uchovává hodnotu".