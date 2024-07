Bitcoin se po střelbě na Trumpa dostal nad 60.000 USD, asi kvůli nervozitě

Cena bitcoinu se po střelbě na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vyšplhala nad 60.000 dolarů (1,4 milionu Kč). Část analytiků se domnívá, že vývoj může odrážet obavy z dalších občanských nepokojů před prezidentskými volbami ve Spojených státech, informují média. Trump se stal terčem atentátníka na sobotním mítinku v Pensylvánii, z útoku vyvázl jen s poraněním ucha.

Po atentátu se také zvýšila pravděpodobnost, že Trump vyhraje listopadové prezidentské volby. Obchodníci, kteří se zabývají modelováním pravděpodobného vývoje na základě pohybu cen kryptoměn, v současné době vidí 70procentní pravděpodobnost, že Trump se vrátí do Bílého domu.

"Růst ceny bitcoinu by mohl odrážet obavy z dalších občanských nepokojů. Pravděpodobně se po otevření trhů dočkáme také určitého odklonu od rizika, to by ale mělo brzy odeznít," řekl podle agentury Reuters šéf výzkumu ve společnosti ANZ v Singapuru Khoon Goh, který se zaměřuje na finanční trhy v Asii.

Kolem 21:00 SELČ se bitcoin prodával za 60.005 USD a za posledních 24 hodin vykazoval růst o 2,4 procenta. V sobotu ještě před atentátem na Trumpa se cena této nejznámější a nejrozšířenější kryptoměny pohybovala kolem 58.600 USD. S kryptoměnami se obchoduje nepřetržitě, na rozdíl například od akciových či devizových trhů.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Letos v březnu se vyšplhal nad 73.700 dolarů, což bylo jeho dosavadní maximum.