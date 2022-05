BMW a Mercedes daly vale společnému podniku pro sdílení vozů

Automobilky Mercedes a BMW odcházejí ze společného projektu sdílení aut, který slouží k odlehčení provozu na silnicích a používáním vozů s modernějšími pohony napomáhá snižování celkové uhlíkové stopy v EU. Jejich podíly přebírá mateřská společnost Opelu Stellantis, která se stává globálním hráčem.

Možnost, že opustí byznys v carsharingu, naznačili oba bavorští autovýrobci už před časem - avízem bylo dohoda, že prodají společnou firmu Share Now. Dnes bylo sděleno, že se jejím majitelem stane konkurenční koncern Stellantis, který vlastní značku Opel. Detaily transakce nebudou zveřejněny. Operaci musí ještě posvětit příslušné úřady na ochranu hospodářské soutěže.

Šéf Center Automotive Research (CAR) Ferdinand Dudenhöffer, je přesvědčen, že Stellantis musel za získání Share Now zaplatit pouze symbolickou cenu. "Pro Stellantis s jeho velkým tržním podílem jde zřejmě o mimořádně cenově výhodný vstup do podniku," tvrdí dlouholetý expert. Analytik Jürgen Pieper z banky Metzler odhaduje potřebnou sumu na zhruba 250 milionů eur. Z kruhů průmyslových zasvěcenců bylo potvrzeno, že opravdu šlo o menší částku.

Na obchodu se výrazně podepsala pandemie covid-19, která srazila sdílení aut přes aplikace na loňských 14,4 milionu oproti předloňským 16,3 milionu interakcí.

Opuštěním carsharingu přiškrtily Mercedes a BMW segment svých mobilních služeb, na jehož fúzi se dohodly zkraje roku 2019. Z kdysi pěti aplikací pro parkování, nabíjení, půjčování aut, taxislužby a plánování cest zbyly pouhé dvě. Přežily jen nabíječky pro elektromobily (Charge Now) a nabídka pro sdílenou mobilitu, na něž se chtějí obě automobilky napříště soustředit.

Čerstvý počin je důsledným krokem a zároveň přiznáním chyby, píše německý deník Handelsblatt. Právě s cestou sdílení aut spojovali němečtí výrobci značné naděje. Nový trend se těší "ústřední důležitosti", ozývalo se pravidelně ze Stuttgartu a Mnichova. Carsharing ztělesňoval změnu pohledu na individuální dopravu, stejně jako šanci, jak ve velkoměstech typu Paříže, kde mizí vozy z obytných čtvrtí, udržet nějakou nabídku k osobní přepravě vyjma veřejné dopravy.

Carsharing má přesto zůstat podstatným prvkem pro mobilní aktivity Mercedesu a BMW, ujišťuje ředitel strategie Mercedes-Benz Mobilty Gero Götzenberger. Třebaže už ne ve formě entity Share Now, nýbrž spojen do aplikací Free Now a Charge Now. Vedoucí odboru Corporate Investments v BMW Rainer Feurer k tomu dodává: "Free Now a Charge Now jsou svým důrazem na to, aby se staly software platformami pro co nejvíce uživatelů, už nyní velmi úspěšné."

Stellantis se přebráním Share Now dostal na špici podniků, jež se carsharingem zabývají. K sedmi městům, v nichž je firma v EU a USA se službou Free2Move aktivní, přibude nyní 14 dalších důležitých adres. Díky Share Now získala Free2Move přes 3,4 milionu nových zákazníků a celkově bude obsluhovat zhruba 5,5 milionu lidí. Jízdní flotila se zvětší z 2500 na 12.500 aut.

"Toto převzetí urychlí náš růst v Evropě," věří Brigitte Courtehouxová, CEO v Free2move. "Současně se přiblížíme k naší metě, jíž je mít celosvětově do roku 2030 na 15 milionů klientů."

Výhodnou sdílení aut obecně je, že řidič nemusí mít nutně vlastní vozidlo a může si vybírat z pronajímaných aut. Tzv. efektivní mobilita spočívá v zapůjčení vozu od jedné minuty do pěti let. Provozní náklady zůstávají zpravidla na operátorovi, jezdí se za minutové sazby včetně pohonu. Uživatel může získat výhody v podobě snížení investičních a provozních výdajů spojeným s vlastním vozem a méně starostí. Pro města a jejich obyvatele mohou sdílené vozy znamenat snížení nároků na množství parkovacích ploch, snížení počtu najetých kilometrů autem, efektivnější využívání vozů než u vlastního auta, častější jízdy jinými způsoby dopravy, zejména ve velkých městech, či dostupnost vozu kdykoliv volně na ulici.

K nevýhodám se řadí nutnost dopředu plánovat jízdu a použití určitého typu či velikosti auta, delší doby dojití či dojetí než k vlastnímu vozu, riziko nedostupnosti kýženého vozidla v žádanou dobu. Výbava dostupných aut nemusí odpovídat představám a požadavkům. Minusem je také to, že platby za ujetý kilometr nenutí řidiče k úspoře paliva, a tedy ani k ochraně životního prostředí.