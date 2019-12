Americký výrobce letadel Boeing od ledna pozastavuje výrobu letadel 737 MAX, která po dvou tragických haváriích nesmí od letošního jara létat. Společnost to oznámila v tiskovém prohlášení, ve kterém uvedla, že v současné chvíli nechystá zaměstnance propouštět či posílat na nucenou dovolenou. Pozastavení produkce Boeing zdůvodnil především tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) se přesouvá do roku 2020 a že není jasné kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.

"Po dobu odstávky 737 MAX pokračoval Boeing ve stavbě nových letadel a nyní máme na skladě asi 400 letadel. Již dříve jsme uváděli, že budeme postupně vyhodnocovat naše produkční plány, pokud by odstávka MAXů trvala déle, než jsme očekávali. Výsledkem tohoto hodnocení je rozhodnutí upřednostnit doručení uskladněných letadel a počínaje lednem dočasně pozastavit produkci v programu 737," uvádí prohlášení Boeingu.

Společnost uvedla, že zaměstnanci, kterých se pozastavení výroby týká, budou dále pracovat v pozicích souvisejících s letadly 737, případně je dočasně přeřadí k jiným projektům.

Kvůli problémům s letadly 737 MAX o polovinu klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk firmy. Meziročně se propadl o 51 procent na 1,17 miliardy dolarů (zhruba 27 miliard korun). Celkové tržby firmy pak ve čtvrtletí klesly o 21 procent na 19,98 miliardy dolarů.

Společnost čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.