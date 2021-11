Bohemia Energy: Banky nám neposkytly financování, použil se nerozdělený zisk

Jedním z důvodů ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy je podle jejího majitele Jiřího Písaříka neposkytnutí potřebného financování od bank, a to v souvislosti s vysokým růstem cen energií. K nákupu energií, a tím pádem i prodloužení dodávek svým zákazníkům, firma použila například nerozdělený zisk z předchozích let čtyři miliardy korun, řekl v pondělí Písařík na tiskové konferenci.

Písařík uvedl, že Bohemia Energy jednala s bankami o navýšení financování už od léta, v úvahu přicházelo také prodloužení současných úvěrů, Bohemia Energy měla k dispozici dvoumiliardový úvěr se splatností v dubnu 2022. Zlom nastal podle něj 12. října, kdy firma jednala s bankéři 25 bank. "Pětadvacet bankéřů z různých bank přišlo na jednání, kde jsme neočekávali žádné problémy, a sdělili nám nejenom, že neprodlouží, ale přišli rovnou s oddělením vymáhání. Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank," řekl Písařík, který se během emotivní tiskové konference několikrát rozplakal.

Obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub označil současný růst cen energií za nepredikovatelný, situaci pojmenoval jako extrémní. "Ten nárůst, který se odehrál letos, se měl odehrávat deset let, tohle nemohl nikdo předjímat," řekl Holub.

Písařík zdůraznil, že firma nyní nemá žádné závazky po splatnosti. Podle něj není důvod, aby firma spadla do insolvence. Znovu zdůraznil, že Bohemia Energy v insolvenci není, pouze ukončila podnikatelskou činnost. Insolvence by podle majitele byla nejhorším možným řešením, klienti by totiž například nedostali zpět své přeplatky.

Bývalí klienti mají očekávat vyúčtování za energie nejpozději do konce roku. Firma musí vystavit zhruba 1,2 milionu faktur, což je množství, které běžně vystavovala za celý rok.