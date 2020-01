Brexit je drahý. Britskou ekonomiku stál přes sto miliard

Ekonomické náklady na odchod Británie z Evropské unie už dosáhly 130 miliard liber (3,9 bilionu korun). Do konce letošního roku se ale tato částka zvýší o dalších 70 miliard liber. Vyplývá to z odhadu agentury Bloomberg založeném na vlivu škod, které Británie zaznamenala v posledních třech letech po ztrátě některých vazeb na ostatní země skupiny sedmi nejbohatších ekonomik světa G7.

Británie by po vítězství Borise Johnsona v prosincových parlamentních volbách měla opustit unii na konci tohoto měsíce. Nejistota od referenda o brexitu z roku 2016 si ale už vybrala svou daň. Zhoršila se hlavně podnikatelská nálada a celoroční růst britské ekonomiky se snížil na polovinu, respektive ze dvou procent na jedno. Johnson chce potenciál Británie uvolnit, nejprve však bude muset britská ekonomika dohnat zbytek světa.

Ekonom Dan Hanson z Bloomberg Economics stanovil celkové náklady na brexit do konce letošního roku na 200 miliard liber (skoro šest bilionů korun). Nejistota má totiž i nadále negativní dopady na firmy i spotřebitele. Johnsonova dohoda s EU z konce loňského roku odstranila bezprostřední hrozbu odchodu Británie bez dohody, dojednána ale pořád ještě není obchodní dohoda. To vytváří novou hrozbu, že by ekonomika mohla být na konci roku na pokraji útesu.

Daňové škrty a vyšší půjčky na investice

Vláda však zůstává optimistická. První významnou příležitostí, kdy bude nová vláda moci vysvětlit své hospodářské plány, bude v březnu zveřejnění rozpočtu. Ministr financí Sajid Javid ale už slíbil desetiletí obnovy. Na programu jsou daňové škrty a vyšší půjčky na investice. Podle ekonoma Hansona se ale zřejmě ani tak nepodaří vykompenzovat ztráty, které vznikly od roku 2016.

Růst globální ekonomiky se sice v posledních letech zpomalil, analýza Bloomberg Economics však ukazuje, že Británie i tak zaostává. Jak upozornil Hanson, historicky existuje mezi Británií a zeměmi G7 silný vzájemný vztah. Od hlasování o brexitu se však Británie a G7 rozcházejí a britská ekonomika je nyní o tři procenta menší, než kdyby byl tento vztah zachován.

Hanson očekává, že v letošním roce ekonomika poroste, bude to ale jen růst jednorázový, který nebude mít dlouhodobější dopady. Protože Británie se bude muset vyrovnat s novým obchodním vztahem s EU a potýká se s problémy ohledně produktivity, které brání růstu ekonomiky už od finanční krize, roční náklady na brexit pravděpodobně dále porostou, dodává Hanson.