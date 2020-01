Brexit může českým firmám přinést potíže i příležitosti

Nastavení nových obchodních dohod v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie by kromě rizik mohlo pro české firmy a stát znamenat i příležitosti. Praktické otázky exportu zatím zůstávají nevyjasněné, podnikatelé ale v nejbližších měsících nečekají zásadní zvraty. Informace vyplynuly z ankety ČTK mezi experty na zahraniční obchod a exportéry. Brexit se má uskutečnit 31. ledna. Poté by mělo nastat zhruba roční tzv. přechodné období, ve kterém by měl obchod fungovat podobně jako dosud.

EU a Velká Británie by měly podle Martina Macourka z londýnské kanceláře státní agentury CzechTrade začít vyjednávat o obchodní dohodě nejpozději v březnu. "Britská vláda dává stále častěji najevo, že hodlá uplatňovat svůj vlastní regulatorní rámec, a to převážně ve smyslu deregulace ekonomiky. Ta by kromě známých rizik mohla být zároveň příležitostí pro české firmy ve smyslu větší konjunktury a poptávky ze strany Velké Británie po českém zboží," uvedl.

Vzhledem k prodlužování termínu brexitu je nejistota kolem jeho dopadů nyní mnohem menší, uvedl obchodní ředitel české firmy Modus Jan Kavka. Společnost vyrábí kancelářská a průmyslová svítidla, 70 procent výrobků vyváží. Potřebné je podle něj co nejrychlejší nastavení nových dohod. "Problémy by mohly nastat, pokud by se například podoba dovozních cel nebo způsob vykazování DPH řešily až na konci roku v závěru přechodného období," dodal.

Podle odborníka na mezinárodní zdanění z poradenské společnosti BDO Martina Housky by měla Praha aspirovat na novou evropskou centrálu amerických firem. "Například americké investice putovaly do Evropy v drtivé většině případů přes Londýn nebo Lucembursko, kde měly dané firmy své evropské sídlo. A nyní se hledá nástupce tohoto sídla, které by mohlo vzniknout třeba v Praze, pokud se najde vůle," vysvětlil. Brexit je podle něj pro ČR i příležitostí jak přinést zahraniční kapitál a nastavit rozumně nízké zdanění pro pracující cizince. To by přineslo obrovské prostředky do státního rozpočtu, tedy i sociální systému, řekl.

"Velká Británie vždy patřila k našim spojencům, a v rámci EU tak ztrácíme 'staršího bráchu'," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Podle něj lze po brexitu čekat snížení exportu, protože se Velká Británie loni předzásobila. "Pravděpodobně se také prodlouží doba související s přechodem přes hranice dopravních prostředků do Británie," uvedl. Zásadní administrativní změny v zahraničním obchodě s Británií ale letos neočekává.

Roční vývoz ČR do Velké Británie přesahuje 200 miliard korun. Vyváží se hlavně stroje a dopravní prostředky. "Podíl našeho exportu do Británie se pohybuje mezi 4,5 až 5,2 procenta z našeho celkového exportu." řekl Daněk.