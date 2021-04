Británie proti Světové zdravotnické organizaci: Jak řešit problémy s kouřením?

Anglická agentura pro veřejné zdraví (PHE) zveřejnila studii, která přináší průlomové informace. Nejrozšířenějším a zároveň i nejúčinnějším nástrojem pro snižování počtu kuřáků jsou elektronické cigarety. Zároveň tím potvrzuje opakovaně uveřejňovanou informaci, že alternativy standardních cigaret, zejména elektronické cigarety s obsahem nikotinu, mohou účinně pomáhat při odvykání kouření. Studie PHE dále potvrzuje, že zdravotní rizika jsou v tomto případě řádově nižší než u tradičních cigaret.

Její autoři z prestižní univerzity King´s College v Londýně v této souvislosti doporučují, aby centra pro odvykání kouření nabízela kuřákům, kteří chtějí se svým zlozvykem skončit, vedle náhradních nikotinových terapií a farmakoterapií i elektronické cigarety. Britský zdravotní systém National Health Service už tak ve svých materiálech několik let činí.

Fakta plynoucí ze studie shrnuje český Zdravotnický deník, který k tomu uvádí: "Podle studie byly v roce 2020 e-cigarety s obsahem nikotinu pro zhruba třetinu kuřáků nejoblíbenější odvykací pomůckou. 15 procent uvedlo, že užívalo náhradní nikotinové terapie a 4,4 procenta pak farmakoterapii." Podle zprávy PHE se pomocí e-cigaret podařilo v roce 2017 snížit počet kuřáků o 50 000. Zdravotnický deník v té souvislosti zmiňuje i to, že závěry studie jsou v souladu s ambicí anglických úřadů dosáhnout do roku 2030 plně nekuřácké Anglie. Plán proto počítá s využitím alternativ, jako jsou elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Popsaná analýza měla poskytnout podklad pro případné další legislativní úpravy.

Politické dopady

Studie od vládní agentury, která se tématem zabývá dlouhodobě, má vliv i na postoje politiků ve Velké Británii. Boj proti kouření je celosvětové téma, existují ale rozpory v tom, jakou cestou problém řešit. Světová zdravotnická organizace (WHO) prosazuje plošné restrikce a omezení, přičemž nerozlišuje mezi klasickými cigaretami a méně škodlivými alternativami. Za to je terčem kritiky z mnoha zemí.

Britští poslanci proto apelují na vládu, aby na podzimní mezinárodní konferenci WHO, která se bude kouření věnovat, odmítla stejný regulační metr pro cigarety a jejich méně škodlivé alternativy na bázi nikotinu a tabáku. V opačném případě by měla Británie omezit nemalé finanční prostředky, které na tuto konferenci poskytuje. Zdravotnický deník uvádí, že britští poslanci po vládě požadují, aby odmítla jakékoli rozhodnutí, které by užívání alternativních výrobků u dospělých omezovalo.

Situace v EU a v ČR

Oficiální postoj Evropské unie měl být zveřejněn v březnu, zatím se tak nestalo. Podle dosavadních zpráv je nicméně zřejmé, že Evropské komise má k problematice zahřívaného tabáku a elektronických cigaret podobný pohled jako WHO.

Přední český expert na oblast závislostí Jindřich Vobořil to pro Zdravotní deník komentoval takto: "Dnes už máme dost vědeckých důkazů k tomu, abychom mohli tvrdit, že škody jsou u alternativ cigaret, ať už jde o nikotinové sáčky, elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, výrazně nižší než u cigaret, které hoří a pálí se u toho dehet." Doporučuje proto, aby byly alternativy kouření jedním z nástrojů, jak omezit spotřebu cigaret. Zároveň k tomu dodává: "Naším hlavním sdělením bylo, že regulace musí dávat smysl. Za mnoho desetiletí se již ukázalo, že všechny typy politik, které se zaměřují na přísnou abstinenci, mají menší dopad než politiky, které jsou zaměřeny na minimalizaci zdravotního rizika a škod."

Situaci v ČR komentoval i zástupce komory KELK Antonín Berdych: "Je dobře, že se ve vládních materiálech o snižování škod způsobených kouřením opakovaně mluví a že na smysluplnosti využívání alternativních výrobků v ČR panuje odborná shoda." Podle něj dokonce v několika oblastech vláda a poslanci dokázali oddělit regulaci cigaret a méně škodlivých alternativ. "Je tu ovšem riziko, že se na evropské úrovni opět prosadí plošné restrikce", uvádí. Zejména jde podle něj o oblast daní a o další pravidla, která by brala lidem možnost využít méně škodlivých alternativ kouření. "V Británii se řídí vědeckými závěry a vedou odbornou diskusi, v EU zatím spíše vítězí různé nátlakové akce", říká.