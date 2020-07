British American Tobacco uvádí na trh novou generaci e-cigaret Vype ePod

Vype ePod představuje nový prémiový produkt z portfolia nikotinových alternativ BAT, o které je na českém trhu i kvůli nedávnému "mentolovému zákazu" čím dál větší zájem. Rostoucí poptávku i náročné požadavky uživatelů chce uspokojit jednoduchostí ovládání, stylovým ergonomickým designem umožňující pohodlné a intuitivní užívání s pestrou škálou příchutí.

Nový přírůstek do jinak již kompletní rodiny tzv. nikotinových alternativ přivádí výrobce British American Tobacco ve chvíli, kdy na trhu s cigaretami dochází k výrazným proměnám. Jednou z nich je obecný trend přechodu uživatelů od konvenčních cigaret k potenciálně méně škodlivým alternativám, tou další jsou pak změny na poli legislativním. Značná část kuřáků přišla kvůli květnovému celoevropskému zákazu o své oblíbené cigarety s mentolovou příchutí, a tak hledají dostupné alternativy. Právě e-cigarety nadále nabízejí širokou škálu příchutí.

"Jsme rádi, že do naší rodiny potenciálně méně škodlivých produktů můžeme přivítat přírůstek v podobě dále vylepšené a prémiové elektronické cigarety Vype ePod, která navazuje na obrovský úspěch jejího staršího sourozence Vype ePen 3," uvedl Štěpán Michlíček, generální ředitel BAT pro Českou republiku a Slovensko. "Věříme, že Vype ePod příchodem do České republiky naváže na své úspěšné tažení napříč Evropou. Značka Vype je k dostání v devíti zemích a jedničkou na trhu e-cigaret se již stala v Německu, Maďarsku, Francii, Nizozemsku a Velké Británii, kde letos obdržela prestižní cenu Produkt roku v kategorii elektronických cigaret," dodal Štěpán Michlíček.

S příchutí sherry i manga

Značka patří do skupiny e-cigaret s uzavřeným systémem, do kterých se tekutina (e-liquid) nedolévá, ale uzavřená náplň se zasune a po využití nebo při výměně se jednoduše vytáhne. Zařízení funguje na podobné bázi jako většina ostatních elektronických cigaret: nedochází zde k procesu hoření a při užívání se tekutina zahřívá, čímž vzniká pára s významně nižším množstvím toxických látek, než se nachází v kouři z tradičních cigaret. Oproti jiným produktům nabízí řadu výhod: uživatelsky je jednodušší, náplň se do zařízení zacvakává magneticky, aktivuje se pouhým nádechem (potahem) bez nutnosti stisknout jakékoli tlačítko. Má co nabídnout i z designového hlediska - její tělo je vyrobeno z kvalitního kovového materiálu v elegantním provedení černé, metalické zlaté či růžově zlaté barvy. V rámci maloobchodní sítě i na e-shopu myglo.cz je zařízení dostupné již od 350 Kč.

Samotné náplně s obsahem nikotinu 12 mg/ml jsou uživatelům dostupné v pěti exkluzivních příchutích: crushed mint, dark sherry, blushed mango, vanila medley a golden tobacco. Na trhu jsou k mání v balení po dvou za cenu 170 Kč.

Stejně jako cigarety nebo alternativní tabákové produkty je i e-cigareta Vype ePod určena výhradně dospělým kuřákům či uživatelům nikotinových produktů.