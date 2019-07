Britové v létě utratí za šaty miliardy liber, oblečou je jen jednou

Britové v létě utratí 2,7 miliardy liber (77 miliard korun) za oblečení, které si na sebe vezmou jen jednou a pak je vyhodí. Zjistil to průzkum, který si u společnosti Censuswide objednala charitativní organizace Barnardo's. Ta chce upozornit na to, že nákupy nových modelů určených pro společenské příležitosti, na svatby nebo na dovolenou, pro které jejich majitelé po prvním nošení už nemají další využití, je obrovským plýtváním a ekologickým problémem.

Autoři průzkumu oslovili dvě tisícovky respondentů a z výsledků dotazování vyvodili, že Britové během letních měsíců nakoupí přes 50 milionů kusů nového šatstva, které si po prvním nošení už nikdy neoblečou. Týká se to například společenských šatů, které si lidé pořizují pro zvláštní příležitosti, jako jsou svatby nebo jiné slavnosti či oblečení na dovolenou. Za společenské šaty lidé v průměru utratí 80 liber (2300 korun) a z průzkumu vyplynulo, že velký počet z nich považuje za nepřijatelné, aby stejný model obléklo ještě někdy v budoucnu. Takový názor měli zejména mladí nakupující, 37 procent z nich si neumí představit, že by na sebe ještě někdy vzali slavnostní šaty, ve kterých už absolvovali nějakou společenskou událost.

Celkem přes 700 milionů liber pak Britové zaplatí za oblečení určené výhradně na dovolenou, přičemž pro tyto šaty pak nemají po návratu z rekreace žádné využití.

"Je to nehospodárné, drahé a neudržitelné, jak co se týče dopadů na životní prostředí, tak ohledně nákladů na výrobu nového oblečení, přičemž tuny toho použitého končí na skládkách," uvedli zástupci charity Barnardo's ve svém prohlášení. Podle nich by lidé měli zvážit, zda by v některých případech nebylo lepší sáhnout po oblečení z druhé ruky, protože tím budou šetřit nejen peněženku, ale i planetu.

Na plýtvání při nakupování oblečení nedávno upozornila i další charitativní organizace Oxfam, která přišla s projektem nazvaným Second-hand September. Lidi jím vyzývá, aby během září nekupovali žádné nové oblečení. K akci se už přidaly i některé známé osobnosti, například zpěvačka Kylie Minogue.