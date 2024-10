Brněnská firma pracuje na systému, který opraví družice a čistí oběžnou dráhu

Brněnská firma S.A.B. Aerospace ukázala na brněnském Mezinárodní strojírenském veletrhu model kosmického systému, který dokáže na oběžné dráze opravovat družice, vyměnit jim baterie, ale také umí oběžnou dráhu zbavovat nečistot a "odhodí" z ní nefunkční družice, aby shořely v atmosféře. Jde o systém, na jehož vývoji se podílí více firem a který by se mohl na oběžnou dráhu dostat v roce 2028, řekl ČTK generální ředitel Tomáš Moravec.

Kosmický systém pod zkratkou IOSHEX je robotický systém, díky němuž pozemní personál dokáže obsluhovat to, co se děje na oběžné dráze. "Životnost takových družic se uvádí obvykle sedm let, ale právě díky našemu systému ji lze prodloužit," řekl Moravec.

Společně s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) pracuje brněnská firma s 50 zaměstnanci i na dalším projektu, kterým je radar (Rose-L), jenž z oběžné dráhy poskytne ještě kvalitnější aktuální data o Zemi, než dosud poskytují družice Sentinel. I toto zařízení má začít sloužit v roce 2028. "Součástí radaru je dosud největší anténa s plochou 40 metrů čtverečních, která skenuje povrch země v šířce 260 kilometrů," uvedl Moravec. Tím, že radar zachycuje světlo různých vlnových délek, je obraz velmi podrobný a kvalitní. Bude sloužit například navigaci námořních lodí, ale také poskytne podrobná data pro dálkový průzkum země. Ta jsou užitečná pro různé typy výzkumů, které souvisejí například s klimatickou změnou, lesnictvím či zemědělstvím. "Za 100 minut radar nasbírá 100 TB dat," doplnil Moravec. Aby se mohlo zařízení z různých částí od různých výrobců sestavit, vznikla podle něj v Brně na VUT nová montážní hala.

Již dříve také firma předala ESA modul pro družici Plato. Ta má v roce 2026 odstartovat do vesmíru a hledat planety, kde jsou podmínky pro život. "Její součástí bude 28 kamer včetně dvou speciálních ultrarychlých. Ale ani ty ostatní nejsou obyčejné. Je to teleskop, který se bude dívat do vesmíru," popsal Moravec.