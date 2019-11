Buďte opatrní při online nákupech v rámci Black Friday.

Uživatelům, nakupujícím ve výhodných slevách během tohoto týdne, odborníci z Kaspersky doporučují: • Buďte zvláště opatrní při používání mobilního zařízení při online nákupech. Zkrácené URL adresy, které se často používají, aby byly uzpůsobené telefonu, mohou snáze skrýt riskantní web. Zároveň nenakupujte, pokud jste přihlášeni k nezabezpečení Wi-Fi síti - raději využijte svá data.



• Vyhněte se nakupování na stránkách, které se zdají podezřelé nebo obsahují chyby. A to bez ohledu na to, jak skvělé jsou jejich slevy.



• Neklikejte na neznámé odkazy, které vám přijdou do e-mailu nebo do zprávy na sociálních sítích. A to ani v případě, kdy vám je nečekaně pošle známý člověk.



• Snižte si dostupný obnos peněz na svém bankovním nebo online účtu, případně pro online platby využívejte předplacené karty. Čím větší zůstatek na účtech máte, tím "větší radost" můžete udělat hackerům.



• Omezte počet pokusů o transakci na vaší kartě.



• Zapněte si a vždy využívejte dvoufaktorové ověřování (jako je například Verified by Visa nebo MasterCard Secure Code).



• Na všechna zařízení, na nichž nakupuje na internetu, si nainstalujte účinné bezpečnostní řešení.



• Pravidelně si zálohujte svá data, abyste se vyhnuli jejich ztrátě, pokud byste se stali obětí kybernetického útoku.



• Pravidelně aktualizujte Windows a všechny aplikace.



• Pro každý online účet používejte unikátní silné heslo. Pokud máte problém si všechna hesla pamatovat, kupte si v rámci Black Friday program správce hesel - password manager.