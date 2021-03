Část DPH z prodeje bytů by měla připadnout obcím, shrnují developeři

Část daně z přidané hodnoty (DPH) z prodejů nových bytů by měla připadnout obcím, ve kterých se staví. Ze současných 15 procent DPH by mělo jít do obcí pět procent. Navrhuje to většina oslovených developerů. Podle nich by to přineslo podporu nové výstavby a zlepšení dostupnosti bydlení. V současné době veškerá DPH připadá státu. Je zahrnutá v ceně bytu. Zaplatí ji tak kupující a státu ji odvádí developer.

"Stát za každý nový byt v Praze inkasuje jen na DPH zhruba jeden milion korun. Z daní vybraných státem z nové výstavby však města a obce, kde tyto stavby vznikají, téměř nic nemají. Přitom nesou veškerou zátěž s novou výstavbou spojenou. Ať už jde o dopravní a technickou infrastrukturu, nebo občanskou vybavenost typu škol a školek," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Rozdílových pět procent by se podle něj formou místního poplatku převádělo přímo městům a obcím, ve kterých se staví. Jak dále uvedl, veřejné finance by touto drobnou úpravou systému daní a poplatků nepřišly ani o korunu, ale její přínos pro podporu nové výstavby a zlepšení dostupnosti bydlení by byl obrovský. "Města a obce by totiž získaly tolik potřebné prostředky na svůj rozvoj a neměly by důvod se nové výstavbě bránit," podotkl Kunovský.

Předseda představenstva Trigemy Marcel Soural připomněl, že daň z přidané hodnoty při prodejích nových bytů v Česku od roku 2007 neustále roste. Nejdříve byla pět procent, postupně stoupala na deset, 14 až na nynějších 15 procent. Jak uvedl, peníze, které developeři z daně odvádějí, by měly jít především tam, kde bytový projekt leží. "Díky tomu by se tak podpořily nové investice do místní občanské vybavenosti a jiné potřebné výdaje. Jednotlivým městským částem a obcím to bezpochyby pomůže získat další nutné prostředky pro jejich další rozvoj. Troufám si tvrdit, že by se jejich přístup k řadě připravovaných projektů výrazně změnil. Města a obce by tak na mnohých místech nepřipomínala pouze skanzen zástavby ze 60. či 70. let minulého století," sdělil Soural.

Podle mluvčí Skanska Reality Renaty Vildomcové není současný stav dlouhodobě udržitelný. Jakákoliv úprava, která povede k předvídatelnému rozvoji měst a obcí, a především ke zvýšení dostupnosti bydlení, je pro Skanska Reality vítaná.

"S tímto návrhem souhlasíme. Domníváme se ale, že bude velmi těžké, až nereálné ho prosadit," dodal generální ředitel Ekospolu Evžen Korec.

Počet zahájených staveb bytů v bytových domech v Česku loni meziročně klesl o 24,5 procenta na 9426. Nejvíce jich bylo v Praze, kde jejich počet klesl o dvě pětiny na 3246. Analytici upozorňují, že bytů se v posledních letech staví málo, hlavně kvůli složitému povolování staveb. Nedostatečná nabídka je podle nich jednou z příčin výrazného cenového růstu. Například v Praze zdražily nové byty od poloviny roku 2015 téměř o 100 procent. Jako další příčiny odborníci zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.

Česká republika čelí v posledních letech krizi výstavby bytů. Podle údajů Světové banky je Česko ve vyřizování stavebního povolení 156. ze 190 porovnávaných zemí. Situaci má zlepšit nový stavební zákon. Norma, kterou nyní projednává Sněmovna, má ale řadu kritiků.