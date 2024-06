Část pracovníků veřejnoprávní stanice RTVS na Slovensku se zapojila do stávky

Část pracovníků veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) dnes kolem poledne vstoupila do avizované zhruba tříhodinové výstražné stávky kvůli vládou prosazovanému novému zákonu o této stanici. Akce podle zjištění ČTK v poledne neovlivnila obvyklé vysílání zpravodajských pořadů na hlavním televizním ani rozhlasovém kanálu RTVS.

Vedení stanice uvedlo, že požadavky stávkového výboru se v mnohém ztotožňují s jeho názory. Vláda podle ministra životního prostředí Tomáše Taraby nechce zasahovat do svobody slova v RTVS.

Současnou RTVS by podle návrhu zákona měla nahradit nová Slovenská televize a rozhlas (STVR). Návrh kromě jiného počítá s tím, že ve funkci předčasně skončí nynější generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj, který se do čela stanice postavil předloni za bývalé vlády. Představitelé nynější slovenské vlády tvrdí, že vysílání RTVS není objektivní. Opozice naopak tvrdí, že vláda chce toto veřejnoprávní médium ovládnout.

"Stávkujeme za svobodu slova, která je ohrožena. Bojujeme za to, abychom mohli svobodně tvořit a přinášet pravdivé informace," řekl jeden z řečníků na shromáždění v centru slovenské metropole, kam přišly odhadem desítky pracovníků RTVS. Redaktor RTVS Ivan Brada v projevu uvedl, že obavy z politického ovládnutí RTVS jsou více než reálné.

Zástupkyně nespokojených pracovníků RTVS Soňa Weissová ČTK řekla, že nemá odhad počtu pracovníků zapojených do protestu, který je první svého druhu v historii RTVS. Stávkový výbor naplánoval průvod k sídlu ministerstva kultury a veřejné shromáždění. Začátek akce ale ovlivnilo nepříznivé počasí.

"Nikdo z nás nemá nejmenší cíl cokoliv RTVS diktovat, zasahovat do svobody slova. Pokud se někdo obává transparentnosti, rovnosti, vyváženosti, tak asi to je to, co někdo nazývá zásahem do svobody slova," řekl novinářům v reakci na stávku v RTVS Taraba, kterého do funkce stejně jako ministryni kultury Martinu Šimkovičovou navrhla nacionalistická Slovenská národní strana. Právě ministerstvo kultury návrh zákona o STVR připravilo.

"Podporujeme stávku zaměstnanců RTVS. Jejich požadavky jsou více než na místě a je důležité naslouchat, co žádají. Vláda se totiž snaží o politickou kontrolu veřejnoprávních médií a oni volají po zastavení těchto kroků," uvedlo v prohlášení nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko.

Protest svolal stávkový výbor před úterním začátkem schůze slovenské sněmovny, na které by poslanci měli definitivně rozhodnout o vládním návrhu nového zákona o STVR. V prvním čtení ho parlament schválil v květnu.

"Management RTVS v čele s generálním ředitelem Ľubošem Machajem respektuje právo zaměstnanců RTVS na stávku. Váží si svobody projevu a oceňuje snahu zaměstnanců vyjádřit názor a bránit veřejnoprávnost Rozhlasu a televize Slovenska," uvedla v prohlášení RTVS, která už dříve chystané změny kritizovala.

Zákon o STVR je po změnách ve slovenském trestním právu dalším krokem kabinetu premiéra Roberta Fica, který už dříve vyvolal silný střet mezi vládními stranami a opozicí a také protivládní demonstrace.

Představitelé nynější vládní koalice na Slovensku dlouhodobě kritizují práci RTVS i dalších médií. Sám Fico loni po jmenování do čela své čtvrté vlády přestal komunikovat se čtyřmi jinými médii, včetně nejsledovanější televize Markíza. Označil je za nepřátelská. V Markíze nyní propukl spor mezi redaktory a vedením o podobu zpravodajství. Minulý týden pracovníci Markízy uvedli, že do stávky nevstoupí, protože vedení televize přistoupilo na jejich požadavky.