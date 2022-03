Cena nafty poprvé od invaze klesla, benzin zlevnil nejvýrazněji za 11 let

Průměrná cena nafty v Česku poprvé od začátku ruské invaze klesla. V pondělí stála 49,22 koruny za litr, o 35 haléřů méně než v neděli. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Třetím dnem v řadě zlevňuje benzin. V pondělí jeho průměrná cena klesla o 54 haléřů na 46,54 koruny. To představuje nejvýraznější mezidenní pokles za více než 11 let, uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února. Cena nafty od té doby neustále rostla, i přes pondělní zlevnění je diesel nyní o zhruba 12,40 koruny za litr dražší. Průměrná cena litru benzinu od začátku invaze stoupla o zhruba devět korun.

Nejlevnější pohonné hmoty tankuji motoristé na jihu Čech. Litr Naturalu 95 tam vyjde v průměru na 46,23 Kč a stejné množství nafty na 49,22 koruny.

Naopak nejdražší benzin je v Jihomoravském kraji, v průměru za 46,86 koruny za litr. Za naftu platí řidiči nejvíc ve Zlínském kraji, a to 49,16 Kč za litr.

Vláda minulý týden v reakci na rekordní ceny paliv rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun.

Ministerstvo financí navíc oznámilo, že bude kontrolovat marže prodejců pohonných hmot. Od úterka by mu měly čerpací stanice posílat pravidelné hlášení o průměrné prodejní ceně benzinu a nafty. Ministerstvo bude požadovat rozšíření dodávaných informací za každou čerpací stanici i zpětně až ke dni 15. února. První výsledky bude mít úřad v horizontu jednoho týdne, kdy bude schopen rozhodnout, zda tržní situace umožňuje zásah státu formou cenové regulace stanovující maximální výši marží.