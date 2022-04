Cena plynu pro evropský trh se kvůli omezení dodávek z Ruska prudce zvýšila

Cena plynu pro evropský trh se ve středu ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Trh reaguje na oznámení, že ruská plynárenská společnost Gazprom vyplnila svou hrozbu a zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska.

Kolem 10.00 SELČ se cena v TTF pohybovala kolem 117 eur, a vykazovala tak nárůst o více než deset procent. Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu.

Cena plynu se začala zvyšovat už v úterý, kdy Gazprom avizoval, že od středečního rána přestane dodávat plyn do dvou evropských zemí. Polsko i Bulharsko totiž odmítly za surovinu platit v rublech, jak Moskva požadovala. Polsko je na ruském plynu závislé zhruba z 50 procent, Bulharsko až z 90 procent své spotřeby.

Gazprom upozornil, že tok plynu do Polska a Bulharska neobnoví, dokud tyto země nepřistoupí na platbu v rublech. Podle vlád ve Varšavě a v Sofii ale Gazprom tímto požadavkem porušuje smlouvu.

Evropská unie už dříve odmítla, aby za plyn platila v rublech. Sílí tak obavy, že Gazprom by mohl zastavit dodávky plynu i do dalších evropských zemí.