Cena zlata by se mohla vyšplhat na rekordní částku

Cena zlata by se během příštích dvou let mohla vyšplhat na rekordních dva tisíce dolarů (zhruba 46 850 korun) za troyskou unci (31,1 gramu), a to v důsledku zpomalování růstu americké ekonomiky a snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Předpověděli to podle listu Financial Times analytici ze společnosti Citigroup.

Všeobecně se očekává, že americká centrální banka (Fed) tento měsíc přikročí k dalšímu snížení svých úrokových sazeb. Nižší úroky ve Spojených státech obvykle tlačí dolů kurz amerického dolaru i výnosy u dluhopisů, což zvyšuje atraktivitu zlata.

V současnosti se cena zlata, které je považováno za bezpečnou investici v období hospodářských problémů, pohybuje v blízkosti 1500 dolarů za troyskou unci. Během obchodování sestoupila až na měsíční minimum 1486 dolarů. Za necelý týden zlato zlevnilo o více než čtyři procenta, a to zejména v důsledku růstu na akciových trzích, napsala agentura Reuters.