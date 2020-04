Cena zlata je aktuálně v korunách nejdražší v historii

Cena zlata v korunách v úterý dosáhla rekordní hodnoty více než 43 tisíc korun za unci. Důvodem je růst zájmu investorů způsobený zejména výraznou nestabilitou akciových trhů kvůli šíření viru Covid-19 a klesající kurz koruny. Korunová cena zlata je v součanosti o více než 30 procent vyšší než před začátkem krize související s šířením koronaviru. V úterý o tom informovali analytici.

"Momentálně hrozí další propady akciových titulů, investoři proto využívají kapitál z jiných aktiv jako jsou například akcie a přesouvají jej do bezpečných přístavů, jako je právě zlato. Investoři hledají zabezpečení portfolia a využívají k tomu nákup zejména fyzického zlata a stříbra. Obě tyto komodity v dobách nestability a propadů na finančních trzích významně rostou na ceně, čímž kompenzují propad ostatních aktiv v portfoliu," řekl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Analytik Wood and Company Radim Krejčí je překvapen, že zlato neroste nijak závratně. Zatímco například americké akcie ztratily od února až 30 procent, cena zlata za stejné období vzrostla jen o sedm procent. Žlutý kov je spíše uchovatelem hodnoty, i když v růstových dobách, posledních deset let, spíše ztrácel na hodnotě. Zlato do portfolií investorů podle něj patří jako jakýsi stabilizační prvek, nicméně žádné zázraky od něj nečeká.

Na ceně ztrácí i česká koruna, připomněl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. To částečně vysvětluje, proč je korunová cena zlata o téměř třetinu výše než v době propuknutí koronavirové nákazy. V dolarech si zlato od začátku prosince připisuje přes devět, v eurech bezmála třináct procent. Pro českého investora je tedy podle něj zlato pojistkou jak proti panice na trzích, tentokrát způsobené právě koronavirem, tak proti povážlivému slábnutí koruny, které paniku trhů často doprovází.

Zlato je komodita, ke které investoři utíkají v dobách nejistot, souhlasil analytik Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Cenu zlata podle něj tlačí nahoru několik faktorů. Jedním z nich je ten, že si těžaři zlata také udělali 'COVID prázdniny', čímž se snížila nabídka a tím roste cena. Ve chvíli, kdy se trhy uklidní, dá se očekávat pohyb zlata opačným směrem, podotkl.

Nejlepší investice

Brávník míní, že cena zlata výrazně poroste i v dalších měsících. Pokud se podaří obrátit vývoj akciového trhu, bude růst hnán zejména důsledky gigantického množství peněz, které bude třeba pro záchranu trhů vytisknout. Pokud se akciové trhy zachránit nepodaří, bude cena zlata na historických maximech kolem 2000 USD za trojskou unci už v létě 2020, odhadl.

Kovanda upozornil, že už v roce 2019 patřilo zlato mezi nejlépe vynášející investice. V korunách loni zhodnotilo o bezmála dvacet procent. V tomto roce může zhodnotit obdobně. Letos ještě před pandemickým úderem koronaviru se objem zlata drženého celosvětově příslušnými fondy, takzvanými veřejně obchodovanými fondy, vyhoupl na své historické maximum, poznamenal.