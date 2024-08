Cena zlata je na rekordu, přesáhla 2486 dolarů za troyskou unci

Cena zlata je na rekordu, odpoledne se dostala mírně nad 2486 dolarů (zhruba 57.000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na trhu sílí očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne v září snižovat základní úrokovou sazbu. Žlutý kov, jak se zlatu přezdívá, má za celý týden k dobru více než jedno procento.

Krátce před 15:30 SELČ se zlato k okamžitému dodání prodávalo přibližně za 2486,50 USD/oz, a proti předchozímu obchodnímu dni tak jeho cena vykazovala nárůst o 1,2 procenta. Naopak stříbro mírně oslabovalo.

Výraznějšímu růstu ceny zlata brání dohady, že by Fed v září mohl snížit sazby méně než o půl procentního bodu, jak očekávali někteří analytici.

"Obchodníci se zlatem postupují tento týden opatrně, protože údaje ze Spojených států výrazně snížily pravděpodobnost zářijového snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů," uvedl analytik Zain Vawda ze společnosti OANDA. To podle něj naznačuje, že zlato bude možná potřebovat další katalyzátory, aby překonalo hranici 2500 USD. Žlutý kov by na tuto hranici sice mohl nakonec dosáhnout, v nejbližší době to ale není pravděpodobné. Očekává se, že zlato zůstane v rozmezí 2360 až 2480 USD za unci, uvedl analytik.

Zlato svým držitelům neposkytuje žádný výnos, a proto mu svědčí prostředí nízkých úrokových sazeb. Ty snižují atraktivitu finančních produktů typu spořicích účtů nebo termínovaných vkladů.

Stříbro ve stejnou dobu ztrácelo 0,3 procenta a platina 0,2 procenta. Všechny drahé kovy ale byly na cestě vykázat za celý týden zisky.