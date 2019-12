Cena zlata rostla. Jak se bude vyvíjet nadále?

Cena zlata vzrostla od začátku letošního roku o 18 procent na 34 000 korun za troyskou unci.

V září se drahý kov dostal na 36 500 korun, což byl dosavadní korunový rekord. Na základě dat to sdělil předseda představenstva obchodníka s drahými kovy Golden Gate CZ Libor Brůna.

Prodej investičních drahých kovů v Česku před Vánoci vzrostl až na čtyřnásobek. Největší zájem ve čtvrtém čtvrtletí byl podle Golden Gate o dárkové mince, kterých lidé nakoupili čtyřikrát více proti stejnému období loni. Prodej zlatých slitků stoupl o 30 procent. Ve čtvrtém čtvrtletí cena zlata mírně zkorigovala, v roce 2020 se očekává pokračování růstového trendu cen investičních drahých kovů.

V současnosti cena zlata stagnuje, a tak to zřejmě zůstane přes celé vánoční svátky až do Nového roku. Investoři podle ekonomů vyčkávají na výraznější impulz, který by mohl dát vývoj v americko-čínských obchodních vztazích.

Investiční mince zaznamenaly dvojnásobný nárůst prodejů. Nejprodávanější byl kanadský Maple Leaf od Královské kanadské mincovny a pak první mince z Lunární série III s motivem myši u příležitosti roku krysy 2020 podle čínského lunárního kalendáře od australské mincovny The Perth Mint.