Ceny elektroniky rostou, prodejci hlásí propady v dostupnosti zboží

Růst cen elektroniky a obecně takzvaného bílého zboží je podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně způsoben nedostatečnou přepravní kapacitou mezi Asií a Evropou, prudkým zdražením výrobních materiálů, svou roli hraje také nedostatek čipů. Nárůst cen spotřební elektroniky potvrzují i někteří prodejci. Ti se už delší dobu potýkají se zásadními propady v dostupnosti zboží. Zlepšení v blízké době neočekávají. Některé konkrétní modely výrobků tak nemusejí zákazníci sehnat.

Nedostatečná přepravní kapacita podle Bartoně výrazně zdražuje dopravu nejen výrobků, ale i komponent. Námořní přeprava podle mluvčí e-shopu Mall.cz Pavly Hobíkové v některých případech zdražila až o desetinásobek. Způsobuje to podle ní, že někteří dodavatelé se rozhodnou zboží nepřivést. Částečné zlepšení podle ní nastane příští rok, u některých kategorií zboží až o rok později.

Za vyššími cenami elektroniky dále podle Bartoně stojí zdražení materiálů, jako je železo či drahé kovy. Přestože obchodníci často podle něj prodávají zboží vyrobené ještě před nárůstem cen materiálů, trhy předvídají vyšší nákladovost výroby a ceny zvyšují už nyní. Je to podle něj i jistá ochrana spotřebitele. "Nebýt zdražení, lidé by mohli pračky, myčky, lednice vykoupit, když očekávají budoucí růst jejich cen. Kdo plánoval vyměnit domácí spotřebič za půl roku, tuto výměnu nyní urychluje, a kdyby trochu nezvedly ceny, pak by se mohlo někomu stát, že když mu lednička klekne nečekaně, bude těžké sehnat novou. Takový návrat do komunismu nechce nikdo," uvedl.

Zdražení je dále způsobeno nedostatkem čipů, které jsou podle Bartoně pro výrobu elektroniky klíčové. Tento stav podle mluvčí řetězce Datart Evy Kočicové narušuje výrobu, což způsobuje omezení dodávek. Týká se to podle ní mobilních telefonů, notebooků, monitorů, tiskáren i domácích spotřebičů. Zpoždění může být podle ní až roční a některé modely na českém trhu nemusejí být k dostání. "Aktuálně pociťujeme velké výpadky například u myček nádobí," řekla.

Prodejci se snaží zboží pro zákazníky zajistit. Například prodejce Alza.cz hlásí, že je na letošní sezonu velmi dobře připraven a má stále dostatečně širokou nabídku zboží. Určitou výhodu firmě podle její mluvčí Daniely Chovancové poskytuje její velikost a finanční stabilita. Není podle ní odkázána jen na lokální dodavatele, ale nakupuju globálně v Evropě i přímo z Asie, dodala.