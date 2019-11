Ceny jablek vzrostly. Kolik Češi platí za kilo?

Ceny jablek na pultech českých obchodů v listopadu dosáhly téměř 31 korun za kilogram a meziročně se zvýšily o 17 procent z loňských 26 korun. Vyplývá to z dat ČSÚ. Podle ovocnářů se v růstu cen odrazila letošní mírně podprůměrná úroda jablek v Evropě. Loni byly ceny velmi nízké, a to kvůli tehdejší velké nadúrodě. "Současné ceny tak odpovídají úrovni z let s průměrnou sklizní," řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Jablka jsou ovocem s nejvyšší spotřebou v ČR.

Ceny jablek se v Česku řídí vývojem trhu a cen v Evropě, protože dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby. Ceny významně závisí zejména na úrodě v Polsku a Itálii, odkud se jablka do Česka hlavně dovážejí. Podle Ludvíka se dá předpokládat, že s postupem skladovací sezony cena jablek ještě mírně poroste. "Jasněji o vývoji cen by mělo být v prosinci, kdy by měla být k dispozici data o zásobách jablek v Polsku a Itálii," řekl.

Ceny jablek v obchodních řetězcích se nyní pohybují obvykle nad 30 korunami za kilogram. V akcích ceny klesají k 20 až 25 korunám za kilogram. Přímo u pěstitelů se podle Ludvíka dají pěkná jablka koupit obvykle za 20 až 25 korun za kilogram.

Letošní návrat k cenám minulých let podle Ludvíka potvrdil i odbyt jablek na moštové zpracování, kde se ceny zvedly na 3,30 až 3,50 koruny za kilogram. Loni byly 1,20 koruny. V některých sadech se při tak nízké ceně loni jablka na mošt ani nesklízela.

Ceny jablek obvykle závisí na úrodě. Například po velké neúrodě v roce 2017 se jablka na podzim toho roku prodávala za více než 33 korun za kilogram. Ceny pak dál rostly, až se v červenci 2018 dostaly na rekordní hodnotu 43,23 koruny za kilogram. Po následné nadprůměrné úrodě v roce 2018 ceny opět výrazně klesly. Velký pád cen nastal také na podzim roku 2014, když Rusko zakázalo dovoz jablek z EU.

Čeští ovocnáři letos předpokládají meziroční pokles sklizně jablek o 30 procent na 101 988 tun. Mělo by tak jít o jednu z nejnižších sklizní jablek v historii České republiky. Důvodem propadu jsou jarní mrazy a pozdější sucho a krupobití. Ztráty na tržbách kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality pěstitelé na všem ovoci odhadli na 200 milionů korun. Na zmírnění škod z mrazů by ovocnáři od státu měli dostat kompenzaci 50 milionů korun.

Průměrný Čech ročně sní přes 20 kilogramů jablek či výrobků z nich. Celková spotřeba čerstvého ovoce v Česku se pohybuje zhruba na 80 kilogramech na osobu a rok.