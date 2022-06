Ceny komodit rostou, potraviny letos zdražily o desítky procent, ropa o polovinu

Ceny komodit na světových trzích vesměs výrazně rostou, potraviny letos zdražily o desítky procent, ropa o polovinu, elektřina o 95 procent a zemní plyn o 123 procent. Ceny drahých kovů se zvyšují pomaleji, zlato stagnuje, stříbro zlevnilo. Výrazně klesla cena dřeva. Vyplývá to z dat, které poskytli analytici ke konci května.

"Kvůli špatné geopolitické situaci se od začátku roku cena komodit utrhla ze řetězu a energetické komodity jasně vedou se zdražením mezi 49 procenty (ropa Brent) a 123 procenty (zemní plyn). Stupňující se sankce dál zvyšují cenu nejen ropy a plynu, ale také elektřiny, která od začátku roku zdražila o více než 95 procent," řekl analytik společnosti Portu Filip Louženský.

Pokračující válka a námořní blokáda Ukrajiny znemožňující export obilí do světa podle něj vedly k růstu cen u obilovin. Cena pšenice stoupla o 41 procent od začátku roku. Rostla také cena kukuřice, která se v znesvářených zemích pěstuje ve velkém. Jak z Ruska, tak z Ukrajiny se exportuje do světa hlavně přes Černé moře, které ovládá Rusko. Navíc se množí zprávy o krádeži ukrajinské produkce a jeho ruském exportu do 'přátelských' zemí, dodal.

Od začátku roku klesla nejvíce cena surového dřeva, jež je o téměř polovinu nižší kvůli zvyšování úrokových sazeb, které lidem znemožňuje brát si hypotéky na výstavbu vlastních domů, upozornil Louženský.

Cena zlata od začátku roku do konce května vzrostla o procento, doplnil analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Stříbro rostoucí trend nenásledovalo a propadlo se o sedm procent. Cena platiny stagnovala.

Investiční aktiva zažila podle něj turbulentní půlrok. Výrazné cenové pohyby přičítá konfliktu na Ukrajině, ale také zvyšování sazeb americké a brzy i evropské centrální banky. "V době vypuknutí konfliktu, kdy investoři hledali bezpečí pro svůj kapitál, drahé kovy opět potvrdily roli bezpečného přístavu. V důsledku toho zlato posílilo od ledna do března o téměř 14 procent, stříbro o 17 procent a platina dokonce o 23 procent. Po opadnutí obav o šíření konfliktu drahé kovy korigovaly zpět na předválečné úrovně a funkci hybatele cen převzaly centrální banky a inflační očekávání," podotkl.

Vzhledem k situaci na trzích obchodníci očekávají posilování drahých kovů s tím, že je možné opět očekávat cenová maxima. "Vzhledem k ekonomicko-politickému mixu, který je velmi podobný tomu ze 70. let USA nelze vyloučit ani scénář, že po proražení současných cenových maxim drahé kovy zahájí další fázi růstového trendu," odhadl Brávník. Dosavadního maxima dosáhlo zlato v roce 2020 a přiblížilo se mu letos v březnu na začátku konfliktu na Ukrajině.