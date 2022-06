Ceny plynu a elektřiny podle šéfa RWE zůstanou několik let na vysoké úrovni

Ceny plynu a elektřiny zůstanou ještě několik let na vysoké úrovni. V rozhovoru s listem Süddeutsche Zeitung to uvedl šéf německého energetického koncernu RWE Markus Krebber. Zdražování energie, ke kterému přispívá válka na Ukrajině, je nyní hlavním motorem růstu inflace v Německu i dalších zemích.

"Pravděpodobně to bude trvat tři až pět let," řekl Krebber k nynějším problémům kolem dodávek energie. "Určitou dobu totiž potrvá, než se vytvoří nové kapacity a než budou moci další státy dodávat dodatečnou energii," upozornil.

Krebber rovněž přivítal plány německého ministra hospodářství Roberta Habecka na vyšší využívání uhelných elektráren, které by mělo pomoci snížit spotřebu plynu. "Všude, kde lze přejít na jiné zdroje energie, by se tak mělo učinit," uvedl šéf RWE. Vyloučil nicméně, že by poslední jaderné elektrárny v Německu mohly pokračovat v provozu i po skončení letošního roku.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý týden výrazně omezila dodávky plynovodem Nord Stream 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Krebber uvedl, že RWE nyní od Ruska dostává výrazně méně plynu, než činí sjednaný objem dodávek.