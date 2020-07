Ceny pohonných hmot v Česku nadále rostou o desítky haléřů

Ceny pohonných hmot v Česku od minulého týdne opět rostly o desítky haléřů. Benzin Natural 95 zdražil o 35 haléřů na průměrných 27,39 Kč/l. Nafta se prodává v průměru za 26,97 Kč/l, což je o 29 haléřů více než minulou středu. Vyplývá to z informací na firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Ceny pohonných hmot v Česku rostou od půlky května, předtím od poloviny ledna klesaly. Podle analytiků budou zdražovat i nadále, trend ale postupně zeslábne.

"Pohonné hmoty zdražují navzdory stabilní ceně ropy Brent, která se v podstatě od počátku června obchoduje okolo hranice 40 dolarů za barel. Ze strany provozovatelů čerpacích stanic tak opětovně dochází k navyšování marží, když využívají oživení poptávky po palivech. Vzhledem k relativně solidní konkurenci na českém trhu však není tato situace dlouhodobě udržitelná, což by mělo limitovat další výraznější zdražování," řekl novinářům analytik ČSOB Dominik Rusinko. Očekává, že ceny pohonných hmot v Česku v příštím týdnu dále vzrostou, a to zhruba do deseti haléřů na litr.

"Ceny pohonných hmot pokračují v růstu a čerpací stanice tradičně začínají reagovat zpožděně na vývoj ceny ropy na světových trzích. Cena ropy Brent však není o moc výše, než byla na začátku června, i přesto je cena benzinu a nafty o zhruba korunu dražší. Poptávka po pohonných hmotách však spolu s letními měsíci bude zrychlovat a čerpací stanice si pravděpodobně chtějí udržet své luxusní marže," dodal analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že i přes současný růst cen čeká české řidiče čeká levné léto. "V souhrnu by paliva mohla být levnější dokonce i než v letní sezóně krizového roku 2009, kdy kvůli tehdejšímu ochabnutí globální poptávky se cena nafty pohybovala převážně rovněž v pásmu od 26 až 27 korun za litr, ovšem cena benzinu kolísala převážně v rozmezí od 28 do 29 korun. V souhrnu tak letošní léto bude pro motoristy pravděpodobně nejlevnější za posledních skoro 20 let," dodal.

Nejvíce zaplatí řidiči za paliva v Praze. Natural 95 se v hlavním městě prodává průměrně za 28,42 Kč/l, litr nafty tam stojí v průměru 28,20 koruny. V žádném jiném regionu se průměrné ceny pohonných hmot přes 28 korun nedostaly. Naopak nejlevnější jsou benzin i nafta ve Zlínském kraji. Natural se tam stále drží pod hranicí 27 korun, prodává se průměrně za 26,90 Kč/l. Nafta stojí u tamních čerpacích stanic v průměru 26,46 koruny za litr.