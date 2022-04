Ceny pohonných hmot v Česku od minulého týdne znovu klesly

Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku od minulého týdne znovu klesly, tentokrát ale pomalejších tempem. Benzin Natural 95 zlevnil o 30 haléřů na průměrných 42,40 koruny za litr. Nafta se prodává průměrně za 44,67 koruny za litr, před týdnem byla o 43 haléřů dražší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Navzdory zlevnění jsou ale paliva stále výrazně dražší než před rokem. Tehdy platili motoristé za litr benzinu o 10,93 koruny méně, nafta byla levnější o 15,15 koruny. Podle analytika společnosti XTB Jiřího Tylečka se ale pokles cen zastavil.

"Podle údajů společnosti CCS cena paliv za minulý týden mírně klesla, nicméně po Velikonocích se situace začala obracet. Paliva začala opět růst, přičemž vyšší vzestup zaznamenala v posledních dnech nafta. Ropa se nevyhnula významným cenovým nárůstům, které se již promítly do paliv v Rotterdamu," řekl ve čtvrtek Tyleček. Nafta na nizozemské burze za poslední týden podle něho zdražila o více než desetinu. "A právě tato cena je vodítkem pro ceny na čerpacích stanicích v Česku. K poklesu cen bohužel nepomůže ani česká koruna, která na páru s americkým dolarem, za který se paliva obchodují, stagnovala. Dosavadní dubnový pokles cen paliv by tak měl být alespoň prozatím u konce," uvedl Tyleček.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až více než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V dalším období ceny převážně klesaly.

Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 41,65 Kč a litr nafty za 43,90 Kč. Naopak nejdražší jsou čerpací stanice v Praze. Litr benzinu u nich stojí průměrně 43,12 Kč. Nafta se v hlavním městě tankuje průměrně za 45,39 Kč/l.

Vláda minulý týden v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot schválila návrh novely zákona o dočasném snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr. Opatření by mělo platit od začátku června do konce září, u nafty ministerstvo financí zvažuje zavést snížení trvale. Legislativní změnu musí ještě schválit Parlament. Na čerpacích stanicích by se mohly ceny podle ministerstva financí snížit až o 1,8 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny.