Ceny ropy na dohodu OPEC+ ohledně těžební politiky reagují poklesem

Cena ropy dnes reaguje na nedělní dohodu skupiny OPEC+ poklesem. Ropný kartel začne od srpna postupně zvyšovat těžbu. Předchozí neshody skupina vyřešila novými těžebními kvótami pro několik členů.

Severomořská ropa Brent si kolem 8.45 SELČ odepisovala zhruba jedno procento na 72,89 dolaru za barel, americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) pak vykazovala pokles též přibližně o jedno procento na 71,08 dolaru za barel.

Skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, bude od srpna do konce roku měsíčně zvyšovat produkci o 400 tisíc barelů ropy denně. Ropný kartel tak chce zmírnit ceny suroviny, které během zotavování světové ekonomiky z pandemie covidu-19 vystoupaly na dvouapůlletá maxima.

Skupina se též shodla na prodloužení platnosti dohody o omezení těžby do konce roku 2022. Původně měla dohoda platit do dubna 2022. Vznikl tak manévrovací prostor pro případ, že by mutace koronaviru zkomplikovaly zotavení globální ekonomiky.

Po kolapsu poptávky způsobeném pandemií se skupina dohodla na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Postupně však těžbu zvyšuje, a to díky oživení globální ekonomiky a také proto, že cena suroviny už se zotavila. V současnosti dohodnuté snížení činí 5,8 milionu barelů denně.

V dubnu se skupina dohodla na postupném zmírňování těžebních omezení v období od května do července. Neshody mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty na počátku července přinutily OPEC+ zrušit rozhovory o dalším zvýšení těžby.

Saúdská Arábie i SAE podporovaly okamžité zvýšení produkce, ale emiráty se postavily proti saúdskoarabské iniciativě prodloužit pakt do prosince 2022, aniž by získaly vyšší těžební kvótu. V zájmu překonání neshod se nakonec skupina OPEC+ domluvila na nových těžebních kvótách pro několik členů od května 2022, včetně SAE, Saúdské Arábie, Ruska, Kuvajtu a Iráku.

"Ceny ropy mohou v nadcházejících týdnech nadále kolísat," uvedla po uzavření dohody banka Goldman Sachs.

"Tato dohoda by měla účastníkům trhu poskytnout útěchu, že skupina nesměřuje k chaotickému rozpadu a v dohledné době neotevře stavidla produkci," uvedla ve své poznámce společnost RBC Capital Markets.