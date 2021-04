Češi barvu svého auta příliš neřeší, veselé velikonoční barvy přesto lehce získávají na oblibě

Velikonoce jsou o tradicích a barvách, u aut jsou Češi na barvy skoupí. Přestože roste podíl metalických laků a mírně přibývá extravagantních barev, jako jsou zelené nebo oranžové metalízy, většina vozů je ale stále v konzervativním spektru. 24% aut prodaných v síti AAA AUTO je v mnoha odstínech šedé, 18% v bílé a 15% v černé. Vyplynulo to z prodejní analýzy největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO ze vzorku 40 000 prodaných vozů za polední rok.

"Barva vozu není pro většinu zákazníků zásadním faktorem při výběru vozu. Většina zákazníků si tak radši vybere technicky kvalitní vůz bez ohledu na to, jakou má barvu. Barva je důležitá maximálně pro 10 % zákazníků. Pro mnohé to možná bude znít překvapivě, ale barvu vozu řeší častěji muži než ženy," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. I proto patří mezi nejprodávanější barvy vozů již řadu let stříbro- šedá (24%), bílá (18%) a černá (15%). "Tento trend je pak daleko zřejmější u levnějších vozů, kde zákazníci řeší až na výjimky jen stav vozu. Maximálně mají dva nebo tři odstíny, které určitě nechtějí. U dražších nebo zánovních aut pak zákazníci častěji trvají i na barvě, kterou preferují," doplnila Topolová.

Malá část zákazníků, která požaduje extravagantní barvy, má obvykle zcela konkrétní představu, ze které nechtějí slevit. Naopak například červená bez metalízy je specifická tím, že jí jen málo akceptují muži a je více oblíbená u ženského zákaznického publika.

Z toho vyplývá i délka, za jakou dobu se auto v autobazaru prodá. Rychle se prodává šedá bez metalízy a černá. Základní modrá se prodává o 5 dní déle, a to i přesto, že jsou takové vozy levnější. Asi o 10 dní déle se pak prodává spektrum nejčastějších barev - černá, šedá metalíza, modrá metalíza a bílá. Z běžných barev se nejdéle prodává červená bez metalízy, a to o 14 dní déle než šedá nebo černá. "Obecně se dá říci, že delší dobu si svého majitele hledají vozy, které jsou v tzv. základních barvách, nebo naopak v barvách extravagantních, jako jsou zlaté nebo růžové celo-polepy. Špatně se prodává naopak oranžová bez metalízy nebo žlutá. S bílou je to někdy hop a někdy trop. Na obyčejných autech je to nevýhoda, na luxusních je naopak oblíbená. Velice oblíbený odstín je například i žlutá Kurkuma metalíza od Volkswagenu nebo Modrá Race u Škodovky," uzavřela Topolová.