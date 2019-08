Češi koupili mořské plody za 171 milionů korun

Češi za poslední rok končící červnem koupili v maloobchodu mražené mořské plody za 173 milionů korun, snědli jich tak 880 tun. Na dotaz to uvedli zástupci analytické společnosti Nielsen. Meziročně objem prodeje klesl o dvě procenta, ale tržby se zvýšily o šest procent. Tahounem růstu tržeb je větší zájem o mražené mušle, smíšená balení, jako je například mořský koktejl, nebo rostoucí nákupy krevet. V září by měl být v ČR první festival mořských plodů, má se do něj zapojit stovka restaurací, řekli organizátoři.



První místo z hlediska spotřeby patří mezi mraženými plody krabím tyčinkám, které z hlediska objemu tvoří 68 procent nákupů. Protože jsou však levnější než jiné potraviny z této skupiny, jejich podíl v tržbách činí 36 procent, uvádí Nielsen. Meziročně zájem o tyčinky klesl nejvýrazněji, před třemi lety tvořily více než tři čtvrtiny objemu prodejů. Největší tržby generuje prodej krevet (45 procent), po krabích tyčinkách si třetí pozici udržují smíšená balení. Obrat zmražených mušlí tvoří čtyři procenta této kategorie.

"Nejenom mořské plody meziročně zaznamenaly pokles spotřeby, podobně také spotřeba mraženého rybího filé meziročně oslabila o 11 procent a prodaný objem zmražených celých ryb klesl o deset procent," dodala společnost. Češi si nejvíce mořských plodů dopřejí v prosinci, méně je kupují v letních měsících.

Mezi 23. a 29. září se bude v Praze konat první ročník festivalu Prague mussel week. Do metropole bude přivezeno 16 tun čerstvých slávek z Nizozemska, nabízet je bude více než stovka pražských restaurací. "Cílem festivalu je ukázat lidem, že mušle nejsou žádným luxusním nedostupným zbožím a že i u nás ve vnitrozemí mohou zažít pravé moře chutí na jazyku," uvedl Jan Škoda z firmy Hopi Holding, která festival pořádá. Zapojené restaurace zatím nejsou známé, organizátoři je chtějí postupně oznamovat.