Češi loni více kupovali popcorn, mletou kávu či těhotenské testy

Omezení zavedená v boji proti pandemii koronaviru měla vliv na obsah nákupního košíku Čechů v loňském roce. Více kupovali například popcorn, když tržby za něj meziročně vzrostly o 92 procent. Lidé také začali upřednostňovat mletou a zrnkovou kávu na úkor instantní. Významný nárůst obchodníci zaznamenali i u těhotenských testů, u kterých tržby meziročně stouply o 21 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti NielsenIQ, kterou na čtvrteční virtuální tiskové konferenci představil generální ředitel firmy Karel Týra.

Uzavření kin, divadel a dalších kulturních podniků podle něho přinutilo Čechy zaměřit se na domácí zábavu. K ní si kromě popcornu dopřávali také například tortilla chipsy, u kterých byl nárůst tržeb o 15 procent. Bramborové lupínky si meziročně polepšily o pět procent.

Pandemie, kdy si lidé nemohou posedět v kavárnách, je omezený provoz kanceláří, ve kterých mají firmy kávovary, také podle Týry způsobila menší revoluci v konzumaci kávy. Tržby za mletou a zrnkovou kávu stouply v porovnání s rokem 2019 o 12 procent, zatímco instantní káva se propadla o šest procent. Tržby za mletou a zrnkovou kávu tak loni v Česku dosáhly 55 procent trhu, což je o pět procentních bodů více než v roce 2019. "Tento trend také dokumentuje nárůst prodeje domácích kávovarů," řekl dále.

Češi také podle něho začali více řešit kvalitu kupovaných výrobků. Prodeje biopotravin a drogistického zboží rostly 2,5krát rychleji než ostatní produkty. Přesto tržby v České republice za balené zboží označené jako bio nebo organické tvoří stále jen 1,3 procenta z celkových prodejů.

Do popředí zájmu českých spotřebitelů se loni dostaly podle Týry kromě jiného také těhotenské testy. "Mohl by to být takový první indikátor toho, že v budoucnu tady můžeme mluvit o covidové vlně dětí, covidové generaci, uvidíme," dodal.

Vlivem pandemie lidé naopak snížili zhruba o deset procent frekvenci nákupů rychloobrátkového zboží. Zvýšili ale průměrnou útratu v obchodech o 17 procent na 351 korun, dodal ředitel společnosti NielsenIQ.