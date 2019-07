Češi postaví v Gruzii nové město, investují přes dvě miliardy

Češi postaví v Gruzii na březích Černého moře u města Kobuleti na 400 metrech čtverečních nové městečko pro asi deset tisíc lidí. Luxusní komplex s hotelem, apartmány a třemi stovkami domů, restauracemi, ale i fotbalovými a golfovým hřištěm nebo lázeňským centrem vyjde na více než dvě miliardy korun. Píše o tom server Forbes.cz. Zahájení stavby, kterou bude mít na starosti česká firma H20 Group Libora Vlasáka, je v plánu na začátek příštího roku. Návrh resortu zpracovala dvě architektonická studia: Chybík+Krištof a AiD team.

Za projektem Green Resort stojí tři čeští a jeden slovensko-gruzínský podnikatel, a to Radek Brázda, Marek Šak, Roman Vývoda a Levan Šerazadišvili. Dva z investorů, Brázda a Šerazadišvili, mají s investováním do nemovitostí v Gruzii zkušenosti. Jejich společnost L&R Company už u černomořského pobřeží postavila několik bytových domů a má rozestavěných několik dalších, píše web. Šak a Vývoda jsou podnikatelé z Hranic na Moravě. Do projektu je zapojený i hoteliér Lukáš Pytloun, který vlastní síť Pytloun Hotels a který by zřejmě mohl být provozovatelem plánovaného hotelu.

Investoři mají koupené pozemky pro první fázi výstavby, do níž patří hlavně velký hotel pro 500 lidí a apartmánové byty. Projekt hodlají financovat i zapojením dalších lidí. "Jednáme s investičními fondy, většími investory a zároveň to otevřeme i retailovým investorům. V září proto spustíme emisi dluhopisů v celkové hodnotě 400 milionů korun," uvedl jeden z manažerů projektu Petr Zapletal.

Green Resort podle Forbes.cz podporuji gruzínská a lokální adžárská vláda, řada politiků se účastnila slavnostního zahájení projektu v první polovině července. "Mluvíme o velkých investicích na pobřeží. Tento projekt bude perlou celé oblasti Černého moře. Zajistí, že Gruzie bude schopna obsadit místo lídra v cestovním ruchu v této oblasti," uvedl gruzínský premiér Mamuka Bachtadze s tím, že vláda se společností Green Resort už podepsala investiční smlouvu.