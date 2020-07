Češi si většinou před dovolenou mění hotovost v tuzemsku. Výběry z bankomatů v zahraničí přitom mohou mít zdarma

Až 70 % Čechů si mění před cestou na zahraniční dovolenou peníze doma, nejčastěji z důvodu, že je podle nich směna valut v cizině dražší. Dalším důvodem je poplatek za výběr z bankomatu v cizině. Čtyři z pěti držitelů platebních karet by uvítali výběr z bankomatů v zahraničí zdarma, přičemž v současnosti tuto výhodu čerpá pouze 15 % klientů bank. Údaje pocházejí z prázdninového průzkumu pro Expobank CZ, jejíž klienti s běžným účtem NEO můžou s kartou Mastercard vybírat bez poplatku v zahraničí i v České republice hotovost ze kteréhokoliv bankomatu jakékoliv banky, a to bez podmínek. Expobank CZ je českou bankou s 29letou tradicí na zdejším trhu.

Za hranicemi platí spíše kartou nebo kombinací karty a hotovosti v průměru každý druhý turista (59 %). O způsobu placení v zahraničí - kartou, či hotově - se lidé v polovině případů rozhodují podle země, do které plánují cestu.

Platba kartou je dnes zpravidla nejvýhodnější možností a přináší řadu praktických výhod. "Dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem Čechů o placení kartou v zahraničí na úkor placení v hotovosti, protože bezhotovostní transakce je pro turisty nejen pohodlnější a bezpečnější oproti nošení hotovosti, ale také mají jasný přehled o každé útratě. Navíc zcela odpadá starost s výměnou peněz," uvedl Přemysl Valouch, ředitel Personálního bankovnictví Expobank CZ.

Při placení kartou v cizině je vhodné dát si pozor na službu směnného kurzu známou jako DCC neboli Dynamic Currency Conversion. Služba DCC nabízí přímo na platebním terminálu či obrazovce bankomatu možnost zvolit měnu, ve které se má platba zaúčtovat. To znamená, že nabídne převod částky do českých korun. "Taková služba je ale většinou pro klienta nevýhodná, protože kurz převodu neurčuje vaše banka, od níž máte kartu, ale společnost, která daný terminál nebo bankomat provozuje. Pokud je to možné, volte raději platbu v lokální měně," přináší praktické doporučení na cesty za hranice Přemysl Valouch.

Vedle bezplatného výběru hotovosti ze kteréhokoliv bankomatu libovolné banky v České republice i zahraničí nabízí NEO účet od Expobank CZ další atraktivní výhody. Je to například férové úročení vkladu bez omezení jeho výše či délky a inovativní přístup k partnerským fintech službám třetích stran. Klienti si mohou běžný účet NEO založit na pár kliknutí plně on-line.

Použitá data vychází z exkluzivního průzkumu, který pro Expobank CZ zpracovala agentura Médea Research v červnu 2020.