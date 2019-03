Češi více důvěřují bankám než zdravotnictví a státní správě

Důvěra Čechů v banky se i letos mírně zvýšila. V důvěryhodnosti se tak bankovnictví dál drží na prvním místě před dalšími poskytovateli služeb. Současně vzrostla i spokojenost klientů s bankami, což dokládá i fakt, že více než dvě třetiny lidí v posledním roce neuvažovalo o změně své banky. Vyplývá to z průzkumu pro Českou bankovní asociaci od agentury SC&C.

V důvěře se bankovnictví zařadilo na první příčku díky zisku 7,4 bodu z deseti možných, následovaly letecké společnosti se sedmi body a dopravní firmy s 6,8 bodu. Banky předčily také veřejné zdravotnictví (6,7 bodu) či státní správu (5,7 bodu). Nejméně Češi důvěřují podle průzkumu nebankovním poskytovatelům služeb

"Klíčovými činiteli důvěry jsou kvalitní služby a stabilita. Zatímco pro stabilitu je důležité stabilní podnikatelské prostředí a odpovědné hospodaření bank, zlepšování kvality služeb napomáhá zejména konkurenční prostředí, které je v ČR v porovnání s jinými státy opravdu vysoké," uvedl na dnešní tiskové konferenci hlavní poradce asociace Vladimír Staňura.

"Přesto, že jsou Češi obecně národem konzervativců a skeptiků, 57 procent dotazovaných si dokáže představit, že by banka zajišťovala i jiné služby než samotné finance. Za nejužitečnější další služby považují možnost spravovat místní poplatky, telekomunikace, ale i pojištění," doplnila poradkyně ČBA pro fintech a digitalizaci Helena Zavázalová.

Dvaatřicet procent lidí, kteří loni uvažovali o změně banky, se rozhodlo začít využívat služeb i jiné banky kvůli nižším poplatkům nebo lepším podmínkám. Dvě třetiny ve výsledku ale neudělaly nic. Svou nečinnost tito respondenti odůvodnili zejména nepodstatnými rozdíly v nabídce služeb jednotlivých bank.

Pokud by Češi něco změnili, tak je to výše poplatků (30 procent) a úroků na spořicích účtech (22 procent), případně by uvítali zjednodušení zavedených služeb (deset procent).

Pojištění vkladů

Povědomí o pojištění vkladů není mezi lidmi příliš velké. Více než třetina z nich neví, že jsou vklady na běžných účtech pro případ krachu banky ze zákona pojištěny. Vklady fyzických i právnických osob jsou kryty do výše sto tisíc eur (v přepočtu nyní zhruba 2,6 milionu korun). Případnou výplatu náhrad by prováděl tzv. Garanční systém finančního trhu.

Ze zákona jsou automaticky pojištěny zůstatky na běžných účtech, termínovaných i vkladových účtech a na vkladních knížkách. Přesto si podle průzkumu Češi mylně myslí, že mají pojištěny také peníze v penzijních fondech, a to v téměř polovině případů. Zhruba třetina Čechů je současně chybně přesvědčeno o tom, že mají pojištěny i peníze u své pojišťovny.

Malé povědomí je podle Staňury zarážející, protože banky mají zákonnou povinnost klienty o pojištění vkladů pravidelně ve svých výpisech informovat. Podle průzkumu však 38 procent respondentů tvrdí, že od banky přehled o tom, jak jsou jejich vklady pojištěny, neobdrželo, a 46 procent neví. "Obávám se, že toto tvrzení či nevědomost souvisí spíše s neochotou lidí číst bankovní výpisy a jiné zprávy obdržené od banky," dodal Staňura.