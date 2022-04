Česká republika je druhým nejlepším obchodníkem s bitcoiny

Česká republika je po Francii druhým nejlepším obchodníkem s bitcoiny, vyplývá ze studie investiční společnosti Invezz. V dílčím hodnocení srovnávajícím výnosy z obchodů s bitcoiny na jednoho obyvatele je Česko první s částkou 61 USD (téměř 1400 Kč). Studie srovnává výnosy na obyvatele, výnosy na investora a procento občanů, kteří v zemi do kryptoměn investují.

Invezz použil údaje od společností Chainalysis, Worldometers & Triple A. Každá země dostala body za své umístění v každém ze tří ukazatelů a konečné pořadí bylo určeno z průměru těchto tří ukazatelů. Studie zahrnuje 23 zemí, chybí v ní ale Čína a Tchaj-wan vzhledem k tomu, že se nedá určit, jak spolehlivé jsou údaje z těchto zemí.

Podle celkově realizovaných výnosů z obchodů s bitcoiny jsou na prvním místě Spojené státy, kde celkové výnosy dosáhly 4,1 miliardy USD. Tento údaj ale je vysoký díky velkému počtu obyvatel v USA. V žebříčku sestaveném firmou Invezz skončily Spojené státy až na desátém místě.

Na celkově prvním místě skončila Francie, která se umístila nad průměrem ve všech třech ukazatelích. Z kontinentů je pak jasně dominantní Evropa. Evropské země obsadily šest z prvních sedmi míst. Jedinou výjimkou mezi nimi je Kanada na čtvrtém místě. Průměrný výnos na obchodníka v Evropě činí 453 dolarů, zatímco v Severní Americe jen 240 dolarů. To znamená, že Evropané mají o 89 procent vyšší výnosy než jejich protějšky v USA a Kanadě.

Evropské země také dominují v dílčím ukazateli výnosů na obyvatele, kde jim patří šest nejvyšších příček. Další země však za Českem ve výnosech výrazně zaostávají. V Belgii, které patří druhá příčka, činí 17 USD.

Největší procento kryptoinvestorů má Ukrajina, a to 12,7 procenta. Výnos je tam ale jen 72 dolarů na investora. Největší výnosy si připisují obchodníci ve Švýcarsku, a to 1268 USD. Druhá je Česká republika s částkou 1259 USD na investora. Do kryptoaktiv v obou zemích ale investuje velmi malé procento obyvatel. Ve Švýcarsku je to 1,8 procenta a v České republice 2,2 procenta obyvatel, obě tyto země jsou na dolním konci žebříčku.