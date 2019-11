České a slovenské e-shopové agentury investují do vlastních platforem přes miliardu

V následujících pěti letech se e-shopové agentury, tedy společnosti zabývající se budováním e-shopu na míru a disponující vlastní platformou, chystají investovat zhruba 1.8 miliardy korun. To ve velké většině může vést ke zvýšení cen produktů na elektronických obchodech. Tři pětiny agentur navíc do vývoje vlastní platformy investují víc než 10 % svého obratu. Vyplývá to z analýzy českého a slovenského trhu, kterou provedla společnost Shopsys, jenž se soustředí na technologický vývoj a kontinuální rozvoj velkých B2C a B2B e-shopů na míru.

Na českém a slovenském trhu působí aktuálně 242 agentur, které nabízejí řešení e-shopu na míru. Téměř 80 % z nich (tedy zhruba 190) disponuje vlastní platformou. I když se může zdát, že vysoká míra existence vlastních platforem e-shopů je pozitivním faktem, opak je pravdou. Vlastní platforma je pro drtivou většinu ČR a SR agentur velmi problematickou aktivitou. Nákladný je nejen vývoj, ale zejména dlouhodobá údržba a vylepšování.

Alarmující je přitom fakt, že 9 z 10 takto fungujících agentur využívá platformy zastaralé, které ve většině případů nebudou dlouhodobě použitelné. "Takto fungující agentury vkládají finance do neustálého udržování vlastních řešení, místo aby využily platformy již osvědčené," říká Lukáš Havlásek, CEO společnosti Shopsys a dodává: "V zahraničí je poměr vlastní/cizí platforma zcela opačný. Agentury se spoléhají na platformy a frameworky třetích stran. U drtivé většiny tendrů, o které jsme se ucházeli v zahraničí, je podmínkou výběrového řízení open source platforma bez tzv. vendor locku."

Velkým varováním je fakt, že v příštích pěti letech se podle expertních odhadů chystají agentury utratit cca 1.8 mld. korun za vývoj vlastních platforem. Vzhledem k tomu, že se jedná pro mnohé agentury o vysokou částku, hrozí, že spousta z nich sáhne po nejsnadnějším řešení. Tím je v konečném důsledku zdražování nákupů v e-shopech.

Fakt, že má téměř každá agentura vlastní platformu, je problém i pro samotné e-shopy, jelikož se stávají oběťmi zmíněného vendor lock-inu, tj. situace, kdy existuje pouze jediný dodavatel, který je schopný s danou e-shopovou platformou pracovat. "To je další důvod, proč je platforma Shopys Framework založená na open-source. Dobře zanesené zdrojové kódy jsou přenositelné, e-shopy tak může rozvíjet například jiná partnerská agentura v budoucnosti," uzavírá Havlásek ze společnosti Shopsys.