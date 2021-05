České firmy přidávají terapii mezi zaměstnanecké benefity

Podle WHO se investice do prevence psychického zdraví zaměstnanců firmám mnohonásobně vyplatí. Na západ od nás je ostatně terapie běžná praxe, v Česku stále ještě stigma, které ale pandemie pomáhá bourat. Zájem firem o to, jak zlepšit duševní zdraví svých zaměstnanců v posledních měsících roste, což potvrzují zkušenosti platformy pro online terapii Terap.io.

Duševní zdraví má přímý vliv na produktivitu práce, což firmy na celém světě dobře vědí a psychické zdraví svých zaměstnanců řeší stále více. Je jednoduše mnohem levnější a efektivnější mít v práci zaměstnance, který je takříkajíc "v pohodě", než depresemi utrápeného člověka, kterého práce nebaví. Potvrdila to i studie WHO, která vyčíslila náklady na investice do prevence v oblasti duševního zdraví jako 4x menší než případné ztráty z důvodu snížené produktivity zaměstnanců.

"V posledních týdnech a měsících se na Terap.io obrátily desítky českých firem, které si všímají dopadů pandemie na psychiku svých zaměstnanců. Společnosti jako Bonami, Glami či Sodexo zařadily poukazy na online terapii mezi své zaměstnanecké benefity," potvrdil Chadi El-Moussawi, zakladatel české platformy pro online terapii Terap.io, která měsíčně zprostředkuje téměř tisícovku terapeutických sezení.

Například firma Bonami připravila pro své zaměstnance tzv. home office balíček, který zahrnuje mimo jiné kredit na nákup monitoru a pohodlné kancelářské židle nebo lekce jógy. "Jedním z komponentů bylo i psychoterapeutické sezení, skrze které poskytujeme anonymně odbornou pomoc každému v týmu, kdo ji potřebuje," říká vedoucí HR oddělení Bonami Tereza Vítková.

Terapie jako stigma

V Česku na rozdíl od západních zemí často narážíme na určitou stigmatizaci terapií, kdy řada lidí, především mužů, ji vnímá jako ukazatel vlastního selhání. "Optimálním cílem terapie by přitom měla být prevence psychických obtíží, ne jejich léčba. Věříme, že pokud se možnost terapie zařadí na seznam firemních benefitů vedle stravenek a home office, budou ji lidé podobně normálně vnímat," říká El-Moussawi.

Způsobů, jak se firmy mohou zapojit do péče o duševní zdraví svých zaměstnanců, je více. Může to být například školení či terapie přímo ve firmě, v současné době jsou populární webináře. Nejčastěji ale mají firmy zájem o poukazy na individuální on-line terapii, kterou daný zaměstnanec může využít podle svých potřeb - vybrat si terapeuta podle jeho zkušeností či pohlaví, zvolit formu videohovoru, audiohovoru nebo psanou formu a v neposlední řadě si sezení přizpůsobit svým časovým možnostem.

Podle zkušeností platformy Terap.io se lidé na terapeuty nejčastěji obracejí kvůli problémům ve vztazích, depresím, tíživé životní situaci a okrajově kvůli závislostem. Narostl také počet lidí, kteří se necítí dobře kvůli současné pandemické situaci, mají strach o své zdraví, o rodinu, děti či o práci. Terapii vyhledávají častěji ženy. Muži mají tendenci vnímat mluvení o svých problémech jako slabost, což může vest k zanedbání prevence a rozvoji případných závažnějších duševních problémů.

