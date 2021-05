České maminky utrácí za kvalitní ojeté vozy více než slovenské, 30% volí automatickou převodovku

Průměrná cena ojetiny pořízené českou maminkou je 209 797 korun. Nejčastěji si pořizují kombi Škoda Octavia, Škoda Fabia nebo Volkswagen Passat.

Maminky, které oslaví svůj svátek již tuto neděli, jsou častými návštěvníky autocenter AAA AUTO, největšího tuzemského prodejce s ojetými vozy. Za ojetý vůz utrácí v průměru 209 797 korun, což je o téměř 10 tisíc více než Slovenky ve stejné kategorii. 57% si pak pořizuje prostorné automobily kombi, SUV nebo MPV, aby zajistily pohodlnou a bezpečnou přepravu své rodiny. Nejoblíbenějšími kombíky jsou Škoda Octavia, Škoda Fabia nebo Volkswagen Passat, z SUV vede Kia Sportage a v případě MVP pak Volkswagen Touran. Vyplynulo to z dlouhodobé prodejní analýzy skupiny AURES Holdings.

"Ženy, obzvláště maminky, jsou již dlouhou dobu významnou skupinou našich zákazníků. Ještě před třemi lety byly výrazně skromnější a za automobil příliš neutrácely. Stačil jim menší vůz. V dnešní době, kdy je automobil nejbezpečnějším dopravním prostředkem, a to hlavně se zvýšeným rizikem nákazy koronaviru, roste i jeho význam u maminek. Nadpoloviční většina vybírá větší vozy, aby mohly s dětmi podnikat výlety kdykoli, a to i přesto, že jde často o druhý vůz v rodině," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Karolína Topolová. Maminky za vůz utratí letos v průměru 209 797 korun, což je o 44% vice než před pěti lety, kdy téměř polovinu prodaných aut v autocentrech AAA AUTO tvořily hatchbacky. Dnes tvoří více než polovinu prodejů ženám ve věku 25 až 40 let vozy kombi, SUV nebo MPV.

Mezi nejoblíbenější modely patří jako u mužů Škoda Octavia a Fabia. Na třetí pozici je pak Volkswagen Passat. 54% aut je v benzínové variantě, což je v pětiletém srovnání pokles. "Maminky pomalu začínají přicházet na chuť i hybridním automobilům. Stále jde o pouhé jedno procento z celkových prodejů, ale v porovnání s loňskem jde o významný nárůst," doplnila Topolová. Významný nárůst obliby zaznamenala automatická převodovka, kterou volí 30% maminek. Před pěti lety byl zájem poloviční. Barvu vozu ženy ve většině případů neřeší, čemuž odpovídá i čtvrtina prodaných aut v různých odstínech šedé, pětina v bílé a šestina v černé.