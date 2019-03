Česko kvůli brexitu zřejmě přestane vyvážet víno do Británie

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie může pro české vinaře znamenat, že se jejich víno přestane objevovat v restauracích či vinotékách v Británii. Žádný ekonomický otřes by to však neznamenalo, protože objem exportu do této země je tak malý, že ani není ve statistice a podle prezidenta Svazu vinařů ČR Tibora Nyitraye jde maximálně o tisíce litrů. Možnost exportu vinařů z Evropské unie bude záviset na tom, jaké podmínky Britové nakonec nastaví.

"Vinařství Sonberk například dováží víno do londýnských restaurací či vinoték, ale není to nic velkého. Ještě jsou některá další vinařství, ale hlavní podíl na dovozu mají v Evropské unii Francie, Španělsko a Itálie," řekl Nyitrai.

Do Británie se vyváželo loni ještě méně než třeba do Mongolska. Důvodem malého českého vývozu je hlavně to, že v Česku se vyrobí méně vína, než se spotřebuje. Loni to bylo 800 tisíc hektolitrů vůči 2,2 milionu hektolitrů. Loňský vývoz činil celkově zhruba 60 tisíc hektolitrů, přičemž část vývozu může být i reexport.

Země má evropský blok podle plánu opustit už 29. března, britští poslanci nicméně už dvakrát neschválili brexitovou dohodu a další vývoj je nejistý. Neví se tedy zatím, jaké obchodní podmínky budou po brexitu panovat. "Buď je nastaví tak, aby se tam evropské víno dostávalo bez problémů, nebo budou takové, že evropský dovoz nahradí import vín z jižní Ameriky. Jejich vína mohou pak být díky novým podmínkám levnější," uvedl Nyitray.