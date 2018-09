360 Lab Accelerator podporuje startupy v mezinárodním růstu.

Evropské technologické startupy získají růstový kapitál 100.000 eur, přístup na globální testovací trhy a ke globálním zákazníkům, koučink od špičkových mentorů a kancelářské prostory v Grazu a San Franciscu.

"360° za 360 dní", tak se jmenuje nový mezinárodní akcelerátor pro slibné evropské startupy. Účastníci tohoto programu získají růstový kapitál ve výši 100.000 eur, stejně jako podporu renomovaných mentorů a investorů, kteří jim pomohou uchytit se v Evropě i ve Spojených státech a získat investiční kapitál. Program bude probíhat v Grazu a San Franciscu, bude mít tři fáze a začne v lednu 2019. Největším lákadlem bude příležitost nastěhovat se do CoLab44 v Silicon Valley, tedy do bezprostřední blízkosti společností jako Facebook, Google a dalších.

Generální ředitel 360 Lab Christian Vancea novinku komentoval slovy: "V Evropě je mnoho startupů, které úspěšně rozvíjejí nové technologie nebo obchodní modely, ale postrádají nezbytné know-how a infrastrukturu, aby mohly prorazit skutečně na mezinárodní úrovni. I když mohou využít řady inkubátorů a akcelerátorů, většina z těchto programů není zaměřena na to, aby tyto startupy podpořila v přechodu od vstupu na trh do růstové fáze, kdy je zapotřebí značného kapitálu. Tudíž naším cílem ve 360 Lab bylo vytvořit takový akcelerátor, jenž bude pokrývat přesně tuto klíčovou oblast." Martin Trink, šéf programu 360 Lab Accelerator, dodává: "Nabízíme evropským startupům strukturovaný program, který jim umožní rozvíjet podnikání v Evropě, hledat další investory pro mezinárodní expanzi, vstoupit na americký trh, napodobit úspěch, který měly v Evropě a získat financování od nejrenomovanějších investorů v oblasti investičního kapitálu, to vše během pouhého jednoho roku."

Program je otevřen technologickým startupům v oblastech tržní sféry, finančních technologií, umělé inteligence, blockchain, SaaS, e-commerce apod. Proces výběru sestává z několika fází. Přihlášky lze podávat od 20. září do 18. listopadu. Na setkání, které se uskuteční 12. prosince, bude vybráno pět startupů s největším potenciálem. Vybrané startupy zahájí program v lednu 2019 v Grazu.

Přihlášky do programu 360 Lab Accelerator lze podávat od 20. září do 18. listopadu na www.360-lab.com. 360 Lab je think tank a inovační hub skupiny firem myWorld. Tato nezávislá společnost byla založena v roce 2018 a její ústředí sídlí v rakouském Grazu. Oficiálně bude spuštěna 16. října.