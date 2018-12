Aero Vodochody představilo letoun nové generace

Předsériový letoun L-39NG, stroj nové generace, v sobotu poprvé vzlétl na letišti Aera Vodochody. Letoun, který bude sloužit jako cvičný i jako lehký bitevník, je připravený zahájit certifikační zkoušky. Řekl to mluvčí Aera Vodochody Tobiáš Tvrdík. Společnost už má objednávky na 38 nových letounů.

Let trval 26 minut, absolvovali jej tovární testovací piloti David Jahoda a Vladimír Továrek. Stroj dosáhl výšky přes 1500 metrů. "První stroj letěl již v konfiguraci sériového letounu," uvedl Tvrdík.

Podle pilota Jahody stroj letěl mimořádně dobře a zcela splnil očekávání z pohledu stability a ovladatelnosti. "Zvládli jsme i některé testy, jako jsou změny konfigurace, akcelerace až na 200 uzlů, otočení o 30, 40 a 60 stupňů a zpomalení na přibližovací rychlost. Všechny instalované systémy pracovaly perfektně a výhled z kokpitu byl vynikající," dodal Jahoda.

One of the most important parts of aircraft is landing gear. Have a look on video about testing of this part for L-39NG. pic.twitter.com/WLhyEzsYV6

L-39NG oficiálně představilo Aero Vodochody před dvěma měsíci. Typovou certifikaci by letoun měl mít do konce roku 2019.

"První let předsériového letounu představuje významný milník, kterým vysíláme důležitý vzkaz našim zákazníkům, že jsme schopni zcela plnit své závazky a že budeme připraveni dodat první letoun našemu zákazníkovi v prvním čtvrtletí roku 2020," uvedl prezident a předseda představenstva Aero Vodochody Giuseppe Giordo.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun vybavený řadou speciálních technologií, například palubním virtuálním výcvikovým systémem a přilbovým zaměřovačem HMD (Helmet Mounted Display). Už během letošního roku Aero uzavřelo několik obchodních dohod se zákazníky, se Senegalem, portugalskou soukromou společností SkyTech a americkou soukromou společností RSW.

The first pre-serial L-39NG trainer and light attack aircraft with serial number 7001 made its first flight on 22nd December, at Aero Vodochody Airport. The new generation of the Czech jet trainer was piloted by Aero’s test pilots David Jahoda and Vladimír Továrek. pic.twitter.com/k7vOb9OktC