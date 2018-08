Agrofert ruší 1665 míst v německé pekárenské skupině

Berlín se domluvil s Aténami na uzavření dohody o vracení migrantů, kteří před příchodem do Německa požádali o azyl v jiné zemi Evropské unie. Podle agentury... více

Nápor turistů

Doprava do skal v Adršpachu třetí den po sobě zkolabovala

Aktualizováno 17.08. 14:41Doprava do skalního města v Adršpachu před 11.00 opět zkolabovala, a to třetí den po sobě. Kvůli náporu polských turistů musela policie opět uzavřít vjezd do... více