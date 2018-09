Američané útočí na české Apache

Nezvyklý problém řeší český výrobce kol Apache. Po prezentaci na světové výstavě v Německu se na ni i její obchodní partnery valí záplava stížností z USA, kritizujících údajné zneužívání tragického osudu indiánského kmene.

Nejde přitom o žádnou legraci. Počet kritických e-mailů už se pohybuje v řádu stovek a další rychle přibývají. Firmu poškozuje především fakt, že se pisatelé stížností obracejí i na některé obchodníky s koly a známé cyklisty.

"Právě mi volal náš zděšený italský partner, který dostal z USA e-mail s dotazem, zda chce opravdu prezentovat značku, potřísněnou krví amerických indiánů," řekl TÝDNU zakladatel značky Apache Vladimír Míka. Podobných e-mailů v angličtině z různých zdrojů a s různými podpisy nyní podle něj firma dostává kolem 40 denně.

Co se vlastně stalo? Značka Apache se na začátku července představila na největším evropském cyklistickém veletrhu Eurobike v Německu. A vzhledem k dvacetileté tradici značky, spojené s názvem známého kmene severoamerických indiánů, oblékla hostesky do indiánských kostýmů, lákala návštěvníky k návštěvě teepee, svá kola včetně třeba modelu Scalp prezentovala na pozadí fotografií apačských náčelníků. V Evropě by "taková hra" na indiány zřejmě nevzbudila žádné pozdvižení. Problém je ale v tom, že výstavu navštěvují také Američané.

Jeden americký novinář napsal pro server Bicykle Retailer článek, v němž uvedl, že "značka Apache šokovala některé návštěvníky z USA, kde se marketing, využívající indiánská témata, stal v posledních letech nepřijatelný". A text doplnil fotografiemi.

Od té doby se schránky firmy i jejích obchodních partnerů plní stovkami kritických e-mailů z různých koutů USA. "Způsob vaší prezentace je hloupý a urážlivý, vysmívá se tradicím národa postiženého genocidou," napsal například jeden stěžovatel.

Podobné e-maily začal dostávat například i cestovatel Tadeáš Šíma, který na kole Apache projel Afriku. "Vyčítají mi, jak můžu žít s tím, že nosím na tričku logo značky využívající k propagaci tragický osud indiánů," řekl TÝDNU Šíma.

Nezvyklý spor se přitom může dotknout i nejúspěšnějšího českého bikera a olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. Článek v Bicykle Retailer zmiňuje, že Kulhavý, který dnes jezdí za americkou stáj Specialized, dosahoval svých vítězství na juniorských světových šampionátech právě se značkou Apache.

Proč ale Američané stejně tak neprotestují proti americkým vrtulníkům Apache, jeepům Cherokee nebo názvům a značkám sportovních klubů jako třeba Chicago Blackhawks? "To jsou všechno názvy, které většinou vznikly před desítkami let. Dnes je ale americká společnost k využívání indiánských symbolů mnohem citlivější," vysvětlil Justen Leopold, Američan z Chicaga, který žije v Českých Budějovicích.

Podle něj nejde ani tak o indiánská jména v marketingu, ale spíše o způsob prezentace, při které se "běloši" oblékají do indiánských oděvů nebo se nějaké kolo prodává pod značkou Scalp. "To by v USA dnes opravdu nebylo možné, s indiánskými tématy se zachází velmi opatrně," uvedl Leopold.

Firma Apache přitom tvrdí, že jde jen o kulturní nedorozumění, a připravuje pro všechny stěžovatele vysvětlující prohlášení. Podle Vladimíra Míky lidé v Evropě zjevně vnímají využívání indiánských názvů úplně jinak než v Americe. "Jsme odkojení knihami Karla Maye a filmy, v nichž Apači a další indiáni představují kladné hrdiny, symboly svobody, cti a dobrodružství. Evropa miluje indiány. A na tom jsme založili i naši prezentaci, nikoliv na snaze někoho urazit," tvrdí Míka. Firma však podle něj po posledních zkušenostech s kritickými e-maily chápe, že řada Američanů má na indiánskou tematiku v marketingu jiný pohled. "Rušíme proto model Scalp a do budoucna také nebudeme už nikdy využívat ani fotografie indiánských náčelníků. I když jsme je získali a zaplatili zcela legálně," slibuje Míka.