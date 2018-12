Babiš chce podpořit hospodářskou spolupráci s Afrikou

Česko by mělo být aktivní na poli exportní diplomacie hlavně mimo Evropu a snažit se více proniknout například na africké trhy. Před odletem do Vídně, kde se v úterý uskuteční fórum Afrika-Evropa, to řekl český premiér Andrej Babiš. Aby podpořil české podnikatele, chce předseda vlády výhledově iniciovat vznik ekonomických misí v některých afrických zemích. Zároveň lituje, že se nadcházejícího fóra v rakouské metropoli, jehož hlavním tématem bude rozvoj spolupráce v oblasti digitalizace a inovací, zúčastní jen zhruba polovina šéfů států a vlád zemí Evropské unie.

Česko je podle Babiše velmi závislé na exportu do Evropské unie, a mělo by se proto snažit pronikat i na jiné trhy, především mimo Evropu. Proto se rozhodl fóra Afrika-Evropa zúčastnit, a pomoci tak českým podnikatelům "otevřít dveře" do Afriky. "Právě... tam můžeme sehrát nějakou pozitivní roli na úrovni předsedů vlády nebo jiných našich ministrů a politiků," řekl. Do budoucna by chtěl premiér iniciovat také vznik ekonomických misí v některých afrických státech, aby se Česko mohlo "ještě více dostat na ty trhy".

Na fórum do Vídně dorazí podle Babiše zhruba jen polovina prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Na nejvyšší úrovni nebudou zastoupeny například Německo či Francie, své premiéry nevyslaly ani jihoevropské státy.

"Na jedné straně Evropa volá po komunikaci, po Marshallově plánu pro Afriku a je škoda, že potom tu není úplně adekvátně zastoupeno," postěžoval si premiér, který podle svých slov přesvědčil aspoň premiéry zbylých tří zemí visegrádské čtyřky, tedy Maďarska, Polska a Slovenska, aby svou účastí podpořili úsilí rakouského kancléře Sebastiana Kurze. "Možná by bylo dobré, abychom takové akce podpořili v maximální míře za Evropskou radu," vyzval český premiér.

V pondělí má český premiér ve Vídni na programu pracovní večeři s dalšími státníky, kteří se v úterý zúčastní fóra Afrika-Evropa. V úterý se sejde mimo jiné i na dvoustranných schůzkách s některými představiteli afrických zemí, mimo jiné s nigerijským viceprezidentem.