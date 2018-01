Babiš: Lithium má zůstat Česku. Dohody neplatí, jsou nesmyslné

Memorandum o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) je podle premiéra v demisi a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše nesmyslné a neplatné, je ale na právnících, aby posoudili, jak dál postupovat. Babiš to zopakoval před dnešním jednáním vlády. S ministrem průmyslu Tomášem Hünerem (za ANO) chce probrat jeho jednání s těžaři a jeho návrh dodatku k memorandu. Podle Babiše nepostupoval správně, když nejprve neinformoval vládu, jak měl za úkol. Babiš ve středu znovu řekl, že lithium má těžit stát. Státnímu podniku Diamo chce zadat průzkum ložisek.

"Chceme zjistit, kolik toho lithia máme. Chceme dát úkol Diamu, aby začal dělat průzkum," uvedl dnes Babiš. Údaje o geologickém složení státního území dlouhodobě sbírá a zpracovává státní Česká geologická služba (ČGS), která je předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Vedoucí odboru nerostných surovin ČGS Jaromír Starý loni v říjnu ČTK řekl, že v Česku je evidováno 571,5 milionu tun rudy s 1,14 milionu tun lithia.

Babiš dodal, že zná zahraniční firmy, které by chtěly zpracovávat lithium v Česku. Jde podle něj o korejskou a belgickou firmu, ale nejmenoval je. Ve vztahu k memorandu, které uzavřel Hünerův předchůdce loni na podzim, je podle Babiše třeba postupovat tak, aby nebyl stát žalovatelný. "My, kdybychom nyní smlouvu vypověděli, bychom řekli, že je platné. Já říkám, že je neplatné," uvedl.

Hüner ve čtvrtek po schůzce s těžaři řekl, že Česko uzavře do týdne k memorandu dodatek. "Je to nějaký návrh o tom, že je to neplatné. Musíme přesně formulovat ta slova," konstatoval Babiš. V souvislosti s investicemi, které už firma do průzkumu dala, uvedl, že jde o riziko podnikání. Opakovaně zdůraznil, že nejde o australskou firmu.

EMH v lednu oznámila, že poskytla českým úřadům právní analýzu dokládající, že je australským podnikatelským subjektem. Podíl australských akcionářů na kapitálu společnosti podle ní činí více než 82 procent. Generální ředitel EMH Keith Coughlan už v říjnu řekl, že EMH je společností se sídlem v australském Perthu. Jedním z největších českých akcionářů je investiční skupina Arca Capital, kterou spoluvlastní slovenský podnikatel Pavol Krúpa.

Možná těžba lithia v ČR se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými sněmovními volbami. Memorandum o porozumění, které s EMH podepsal tehdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD), se stalo terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. V týdnu před volbami se kvůli němu mimořádně sešla sněmovna. Čtvrteční jednání bylo první, které Hüner od loňských voleb do sněmovny s těžaři vedl. Generální ředitel společnosti Geomet Richard Pavlík už loni v dubnu uvedl, že EMH by uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner, ať už soukromý, polostátní, nebo dokonce stát jako takový. Geomet je dceřinou společností EMH.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.