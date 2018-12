Babiš odletěl do Maroka. Bude jednat o hospodářské spolupráci

Premiér Andrej Babiš v úterý odlétá na dvoudenní návštěvu Maroka. Jednat by měl se svým marockým protějškem Saadaddínem Usmáním hlavně o hospodářské spolupráci. Česko by mělo s Marockým královstvím odpoledne podepsat mezivládní dohodu o spolupráci v průmyslu. Do Maroka předsedu vlády doprovází ministryně průmyslu Marta Nováková a čeští podnikatelé.

Babiš by měl po příletu zamířit nejdříve k mauzoleu marockých králů, kde by měl položit věnce. Poté ho čekají jednání s předsedou marocké vlády. Sejít by se měl také se šéfem horní parlamentní komory Abdal Hakimem Bankhamakhem. Při příležitosti stého výročí založení republiky večer v rabatském národním divadle zahájí výstavu obrazů výtvarnice Ireny Stanislavové Barvy živých tónů.

Do Maroka s Babišem letí 37 zástupců českých firem. Podle Svazu průmyslu a dopravy je Marocké království nejdůležitějším českým partnerem v regionu severní Afriky. Za posledních pět let se český vývoz do Maroka zdvojnásobil a řada českých firem už v zemi působí, uvedl svaz. Ve středu Babiš s Novákovou vystoupí na zahájení česko-marockého podnikatelského fóra v Casablance.