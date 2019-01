Babiš v Indii o spolupráci: Mluvili jsme o konkrétním byznysu

Setkáním s indickým prezidentem Rámem Náthem Kóvindou uzavřel český premiér Andrej Babiš svou dvoudenní návštěvu Indie, která se uskutečnila v rámci týdenní cesty na jih Asie. Podobně jako v pátek s indickým premiérem Naréndrou Módím se rozhovor točil především kolem obchodu a konkrétních potenciálních možností, jak vzájemnou výměnu posílit, řekl novinářům po setkání Babiš.

Kóvind navštívil Česko loni v září. Sešel se tehdy s prezidentem Milošem Zemanem, Babišem a dalšími politiky. Babiš v Dillí novinářům řekl, že dnešní schůzka na tu poslední navázala. "Tehdy jsem ho prosil, jestli by nám nemohl doporučit někoho do mezinárodní rady pro vědu a výzkum, to je na dobré cestě," řekl Babiš.

"Myslím, že jsme udělali maximum pro to, abychom připomněli v Indii Českou republiku, naše značky, naše lidi. Mluvili jsme o konkrétním byznysu," uvedl český premiér. Rozhovor se podle něj zaměřil na konkrétní firmy a záležitosti, na kterých by země mohly spolupracovat. "Doufám, že naše společná výměna bude ještě větší než doposud," dodal.

Babiš uskutečnil první premiérskou oficiální návštěvu z Česka v Indii od roku 2006, kdy zemi navštívil Jiří Paroubek. O pět let dříve byl v Indii jako premiér také nynější prezident Miloš Zeman. Z prezidentů do Indie cestoval v roce 1994 Václav Havel a o 11 let později Václav Klaus.

Po přijetí v prezidentském paláci Ráštrapati Bhavan v hlavním městě Dillí Babiš odcestuje do Prahy. Od pondělí postupně navštívil Singapur, Thajsko a Indii. Ve všech zemích se setkal s premiéry, v Singapuru i s prezidentkou. Cestu zaměřoval především na hospodářské vztahy, politickou delegaci doprovázelo 58 zástupců ze 42 firem.